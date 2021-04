Daniella Chávez, la ‘gatita’ traviesa que ronronea desde su vertiginoso escote

A Daniella Chávez no le ha costado sacar las garras para hacerse un hueco entre las mujeres más admiradas y deseadas de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famous Stories (@famoustories1)

La modelo mostró su lado más felino al posar en unos sensuales vídeos como una gatita. Sin olvidar que, para dejar a sus fans ronroneando, presumió de un espectacular escote que encendió la temperatura al verla lamiendo sus manos y bailando al ritmo del éxito “Say so” de Doja Cat.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famous Stories (@famoustories1)

Recientemente la bella modelo chilena respondió a una pregunta de sus fans acerca de cómo se decidió a posar en fotos sexys: “Las fotos me las saca mi novio. Si a él no le importa, no le tiene que importar a nadie, y son sólo fotos, ¿o cuando las actrices hacen escenas de sexo o dando un beso son p*t*s? “No” ¿Por qué a ellas no las juzgan? ¿Porque estudiaron para eso? Las fotos es lo mismo: una posa y después la vida continúa, ¡no andamos de hilo dental por la calle!”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniella Chávez (@daniellachavezofficial)

Daniella Chávez ha tenido varios perfiles en Instagram, y hace algunas semanas expresó su punto de vista acerca de la censura en un largo texto que publicó: “Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora sólo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! Al resto los limitaron a todos! En t1k.t0k ya me censuraron y no hice nada! Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada!”

La rubia también se dirigió tanto a sus haters como a las personas que se han encargado de denunciar sus publicaciones: “En vez de denunciar, cuídese, haga algo por ud y deje vivir al resto! Mire que criticando o denunciando ud. no va ser mejor persona, no va adelgazar y menos me hará brillar menos! Mientras yo sigo brillando ud. sigue sin salir adelante, porque está preocupado del otro cuando debiera estar preocupado sólo de ustedes”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniella Chávez (@daniellachavezofficial)