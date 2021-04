Daniella Chávez deja muy poco a la imaginación con su body transparente

Muy poco dejó Daniella Chávez a la imaginación.

La chilena, que sabe cómo retar la censura de las redes sociales, ahora lo hizo con unos clips en los que aparece luciendo todas sus curvas en un sexy body blanco de encaje.

La sensual modelo posó en la cama, presumiendo sus encantos y con ello emocionando a los más de 14 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

Daniella Chávez no duda en responder a las preguntas de sus seguidores, y hace unos días comentó cómo hizo para tener motivación durante el año pasado y conservar su espectacular cuerpo:

“En la pandemia paré; fue un año sabático le digo yo ja ja. Lo necesitaba, llevaba casi 10 años en dieta y entrenando (en vacaciones no me cuido nada). Primero trabajo con mi imagen, y por eso comencé a cuidarme y mantener una vida lo más saludable posible. Luego, cuando ves los resultados, te motivas sola y el cuerpo te pide hacer deporte, y la energía que me da ¡me encanta!”