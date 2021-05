El bikinazo de Bella Thorne para convertirse en una sensual bombera

Bella Thorne pude ser la primera ‘bombera’ que, en lugar de apagar incendios, los genera en las redes sociales.

En las últimas semanas, la actriz se ha mostrado muy divertida paseando en Miami con su prometido, el cantante Benjamin Mascolo; pero también se ha dado tiempo para posar en sexys fotos, publicando en su cuenta de Instagram una sesión en la que aparece luciendo un bikini amarillo, para después mojar su cuerpo usando una manguera.

La bella actriz y cantante de 23 años también acudió a una fiesta en un yate, y mostró su espectacular figura con un microbikini tie dye. Ella se mostró con tanta energía que hasta ejecutó un sensual baile, lo cual encantó a sus seguidores.

Bella se encuentra muy entusiasmada desde que anunció su compromiso con Mascolo; ambos llevan dos años de relación e hicieron una fiesta en Los Angeles, compartiendo varias imágenes en Instagram en las que la exestrella de Disney aparece luciendo un vestido de color rojo. La madre de la actriz (Tamara Sue Beckett) también se casará próximamente.

En una reciente entrevista Bella Thorne comentó que extrañará mucho a su padre (quien murió cuando ella tenía tan sólo siete años) el día de su boda:

“Estar comprometida es un gran trato, y saber que él no caminará conmigo por el pasillo de la iglesia realmente apesta…así que, por obvias razones, me afectó mucho cuando era más joven…y nunca dejará de afectarme; cuando tenga un bebé…enloquezco al pensar que él no estará ahí para conocerlo”.