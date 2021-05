Thalía usa unos ajustados bodys y su cuerpazo deja a Instagram con ganas de “amor a la mexicana”

Thalía dejó a Instagram con ganas de “amor a la mexicana”.

La artista publicó varias fotografías que la muestran usando el mismo sensual vestuario que lució en la sesión de fotos para su álbum Love de 1992.

La recreación de sus looks más icónicos fue planeada para la revista Vogue México.

A sus 49 años la cantante mexicana lució una escultural figura.

En especial, destacó una imagen que la muestra usando un body blanco adornado en la parte frontal con margaritas artificiales; ella complementó su publicación con el mensaje:

“Siempre tuve el plan de volver a usar en algún momento mis vestuarios originales. Mi madre me enseñó a conservar y darle un valor mágico a cada una de las piezas que he utilizado a lo largo de mi carrera. Y es que ¡lo conservo TODO! Les quiero contar que cuando me fui enfundando en este corset de margaritas, @original de los 90s, sentí una energía y una adrenalina única. Tratar de recrear las poses, el cabello y el maquillaje era importante. Pero, lo más importante para mí, era el imaginarme las caritas de tantos de mis amados fans reviviendo conmigo esta época tan especial para nosotros”. 💛🌼🌈