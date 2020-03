Greta Thunberg, abusada en ‘cuatro’: la polémica pegatina de una petrolera canadiense

La petrolera canadiense X-Site Energy Services está generando una polémica mundial. La firma creó unas pegatinas con un dibujo de Greta Thunberg (que es menor de edad) siendo agredida sexualmente en ‘perrito’ o ‘cuatro’ junto al logo de la compañía. Como era de esperar, la imagen generó una gran oleada de críticas y fuertes defensas a favor de la joven activista sueca.

La empresa negó rotundamente en un comienzo tener nada que ver con la caricatura, si bien posteriormente publicó un comunicado de disculpa. En la pegatina se ve desde atrás a una joven con la espalda desnuda y con el pelo recogido en dos trenzas (como habitualmente lo lleva Greta), de las que unas manos tiran hacia atrás. En la parte baja de la espalda aparece escrito «Greta» y, debajo, el logo de X-Site.

La imagen comenzó a viralizarse cuando Michelle Narang, concejala de Rocky Mountain House (una pequeña localidad de Alberta, Canadá), publicó en Facebook la imagen como una llamada de atención, señalando que representa «todo contra lo que la industria energética debería luchar». Al parecer, un amigo que trabajaba en la industria le envió la imagen y dijo que había visto a un empleado de X-Site repartiendo la pegatina.

La Policía canadiense determinó que «la calcomanía no cumple con los elementos de pornografía infantil ni representa un acto no consensuado que sería una amenaza directa para la persona», por lo que ha rechazado presentar cargos. Sin embargo, ello no ha impedido que prominentes políticos de Alberta se hayan hecho eco de la denuncia social, entre ellos la ministra de cultura y el primer ministro de Alberta, Jason Kenney.

Hey #DougSparrow of X-site Energy services…exactly what is your message to potential clientele here? Beyond the obvious, your company thinks sexual violence against children is funny.

Shame on you. Enjoy bankruptcy.#XsiteEnergy #yyc #yeg #alberta #canada pic.twitter.com/Fkb40xnKhQ

— The Red Jackal 🇨🇦 (@RandalSheldon) February 27, 2020