¿Eres capaz de adivinar dónde se ha metido el ciervo?

Corre como la pólvora por la redes y la verdad es que tiene su gracia.

Los venados de cola blanca son visitantes frecuentes en el patio trasero de la casa de Jenny McMillan en Huntington (Indiana, EE.UU.) y son fáciles de detectar sobre todo en invierno, cuando todo está cubierto de nieve y vienen a buscar algo de comer. Sin embargo, esta vez la mujer vio una escena muy peculiar desde la ventana de una de las habitaciones.

Un ciervo pareció desaparecer por completo escondiéndose detrás de un árbol. Solo se asomaba su cabeza, pero el resto del cuerpo se volvió invisible. McMillan enseguida sacó su móvil y tomó una fotografía del animal que publicó en su cuenta de Facebook.

Nobody Can Figure Out How This Deer Fits Behind This Tree https://t.co/prid6hSUp1

— Rico! 🏴 (@kijanafulani) February 14, 2021