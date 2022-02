Los inventos franceses que cambiaron al mundo

Francia sin duda ha tenido grandes inventores a lo largo de los siglos. Se ha dicho que Francia inventó todo, y con razón, ya que, sin este gran país, el mundo sería muy diferente. Los teléfonos móviles no tendrían cámaras, no habría simulador de ruleta porque el mundo no tendría idea de este juego, ni podríamos comer el delicioso pan baguette. En fin, la vida sería muy diferente. He aquí algunos grandes inventos franceses que cambiaron el mundo.

El sistema Braille

Es una forma de lectura y escritura destinada a los ciegos. La idea de desarrollar un sistema de seis puntos para que las palabras y las letras pudieran leerse con un solo dedo fue del francés Louis Braille, cuando solo tenía 15 años en ese entonces.

El sujetador

La invención del sujetador fue obra de una mujer francesa llamada Herminie Cadolle en 1898. Antes se utilizaba un corsé para mantener y comprimir firmemente el busto contra el cuerpo. Cadolle rompió por completo con la tradición al separar el corsé en dos partes, estableciendo el corselete-gorge, una pieza completamente nueva que sostiene sólo los pechos.

Buque de vapor

Al marqués de Jouffroy d’Abbans se le atribuye la invención del barco de vapor. En 1776, pilotó por primera vez un barco de vapor de 13 metros, en el río Doubs. Su trabajo fue detenido por la Revolución Francesa, pero no antes de ser honrado por organizaciones académicas por su invención. El barco estaba propulsado por una máquina de vapor incorporada en su popa y utilizada en las ruedas de paletas de rotación y en las palas de los remos.

Cámara del móvil

¿Te sorprende saber que el móvil con cámara se creó en Francia? En 1997, Philippe Kahn inventó el primer teléfono con cámara, facilitando así el desarrollo de todos los teléfonos con cámara, que se han hecho comunes desde entonces. Y por supuesto, en la actualidad permitir a personas de todo el mundo subir sus fotos a las redes sociales de forma instantánea.

Ruleta

La primera ruleta fue diseñada por el francés Blaise Pascal hacia el siglo XVII. Pascal inventó esta ruleta con el propósito de crear una máquina de movimiento perpetuo, sin embargo, falló en sus planes y creó el juego más famoso de casino. Esta ruleta no contaba con el cero y tenía 36 números.

Maniquí

No es extraño que el inventor del maniquí naciera en el país del glamour y la moda. Alexis Lavigne desarrolló el maniquí de alta costura, así como el metro flexible y fundó la primera escuela de moda.

El paracaídas

Louis-Sébastien Lenormand, creó el paracaídas moderno a finales del siglo XVIII. En 1783 realizó el primer salto público en paracaídas del que se tiene constancia. Para describir la finalidad del dispositivo aeronáutico, Lenormand acuñó el término «paracaídas», combinando el prefijo francés «para» que significa «protección en contra», y «chute» la palabra francesa para «caída».

La aspirina

En 1853, el químico francés Charles Frederic Gerhardt fue el primero en sintetizar el ácido acetilsalicílico (aspirina). Durante su estudio de la síntesis y las propiedades de diversos ácidos anhídridos, combinó el cloruro de acetilo con una sal sódica del ácido salicílico (salicilato de sodio). Gerhardt se refirió al compuesto que adquirió como «anhídrido salicílico-acético». Esta fue la primera preparación de la aspirina.

Cámara cinematográfica

Louis Le Prince creó la primera cámara cinematográfica patentada en 1888. Construyó una cámara de un solo lente, que utilizó para rodar las primeras secuencias cinematográficas en movimiento del mundo, la escena del jardín de Roundhay.

La baguette

En octubre de 1920, una nueva ley francesa prohibió a los panaderos empezar a trabajar antes de las cuatro de la mañana. La legislación decía: queda prohibido emplear a personas en la producción de pan y pastas, entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada. Esto significaba que era imposible producir el tradicional pan redondo a tiempo, para los desayunos de los clientes. La baguette delgada resolvió el problema, ya que podía prepararse y hornearse en una fracción de tiempo.

El término baguette para referirse a un pan largo y delgado se utilizó por primera vez en Francia durante el siglo XX, a pesar de que en ese momento Francia tenía panes largos y delgados desde hacía casi un siglo.

El procesador de comida

Pierre Verdun, vendedor de una empresa de catering francesa, se dio cuenta de que sus clientes pasaban mucho tiempo en la cocina picando, triturando y mezclando. Por lo que desarrolló una solución sencilla y eficaz: un bol con una cuchilla giratoria en el fondo. Su concepto se convirtió en el Robot-Coupe en 1960. Verdun fundó una empresa para producir procesadores de alimentos de uso comercial. Para la década de los 60’s, los procesadores de comida eran de uso doméstico.