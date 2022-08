Rechaza cuatro millones porque no quiere «ser tan rica»

Cuenta ABC esta tremebunda historia de una alemana de 29 años, Marlene Engelhorn, que ciertamente parece inventada.

La joven, que está destinada a heredar algo más de 4 millones de euros, no los quiere.

Es hija del fundador y propietario de la empresa química más grande del mundo y que en 2020 registró ventas por valor de casi 60.000 millones de euros.

«Me mueven varias motivaciones, desde la justicia social hasta que de verdad no necesito todo ese dinero, pasando por el hecho de que gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo, esfuerzo, tensiones… Y no es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica».