La dificultad de hacer amigos en la adultez y 3 soluciones

La vida adulta presenta un sinfín de desafíos, la mayoría para los cuales casi nadie está preparado. Con las prioridades siendo las mismas para la mayoría, el trabajo y la familia, no queda tiempo para nada más. La rutina de adulto hace que la vida sea mucho más solitaria que cuando se es niño, por lo que no es sorpresa que muchos jóvenes adultos empiecen a experimentar una sensación de soledad no deseada que suele permanecer a través de los años.

Usualmente cuando se piensa en palabras como “soledad” la imagen que se nos viene a la cabeza es la de un anciano, que por su edad ya ha perdido a muchos relativos, y que por su condición física encuentra limitaciones para dejar la casa. No obstante, estudios respecto a la percepción de soledad en las personas han arrojado que si bien la edad es un factor a considerar en la población que se siente más “sola”, esta comienza un poco antes de lo que pensamos.

Cuando se indaga un poco sobre las personas con las que las personas adultas suelen compartir su tiempo, se encuentran principalmente, compañeros de trabajo y familia, dejando en un segundo plano salidas o reencuentros con amigos. Las personas que conforman estos círculos de amigos tienden a ser amigos de la infancia, universidad o en general las amistades que se mantienen a través de los años, pero formadas en la juventud. No son tantas las personas que presumen hacer numerosos amigos llegada la adultez, especialmente si tienen trabajos demandantes o homeoffice, que no requiere estar en contacto con personas nuevas.

Entonces ¿Están los adultos destinados a la soledad de la sociedad moderna? Afortunadamente no, los seres humanos somos seres sociales, hemos sobrevivido a través de siglos en comunidades y poseemos complejos mecanismos de socialización. De hecho, estudios demuestran que la sensación de soledad, es un sentimiento ligado a la supervivencia, nos indica que nuestras redes de apoyo son limitadas, y necesitamos expandir nuestro círculo social.

Aún cuando a muchas más personas de lo que parece les cuesta lograrlo, la realidad es que pocos lo intentan, la adultez nos exige brindar una imagen de independencia y autonomía que muchas veces nos empuja a actitudes contrarias a lo que realmente queremos, por ello, antes de intentar cualquier método para hacer amigos, recuerda a tu viejo yo, el pequeño niño que no tenía miedo o vergüenza de preguntarle a otro si quiere jugar con él.

Utiliza las redes

La opinión se divide entre que las redes nos unen o nos alejan, cualquiera para efectos prácticos es irrelevante. Las redes, internet, es una herramienta, y recae en la persona darle el uso que considere le sirva a sus propósitos, en este caso conocer personas. Actualmente en el mundo, hay más de 370 millones de usuarios activos en servicios para conocer personas online. Alrededor del 12,83% de la población española es usuaria de uno de estos sitios, lo cual no es cifra nada desestimable.

El principal punto positivo de tratar de conocer personas online es que todos se encuentran allí por el mismo motivo, conocer gente nueva, no tienes que pensar rebuscadas conversaciones o motivos para empezar una platica. Para las personas introvertidas también puede ser un plus tener la pantalla entre ellos, que le permite expresarse más libremente sin tener la intimidación que produce el contacto físico.

Se suele pensar que las redes para conocer personas son solo de citas, pero esto no es cierto. Hay servicios como el de terra chat donde se ofrecen numerosos canales para conocer personas con distintos intereses, intenciones, e incluso nacionalidades, por si se busca una experiencia más internacional.

Inicia un Hobbie

Si eres una persona más orientada al contacto en persona, una buena idea es iniciar un hobbie. Algún deporte, pintura, arte, música, cualquier actividad que te interese y que consista en varias personas. Por ejemplo, si quieres aprender un idioma será mucho más beneficioso tomar clases grupales que contratar un profesor particular. Practicar algún hobbie te da una excusa perfecta para conversar con personas con las que además ya tendrás algo en común, sin mencionar que al ser recreación tiene efectos positivos generales en la salud física y mental.

Recupera el contacto

Si no eres una persona de redes y tampoco tienes tiempo para añadir una actividad a tu rutina, una buena salida es recuperar el contacto con viejos amigos. Usualmente con el pasar de los años, las mudanzas, los proyectos, se pierde el contacto con amigos que quizás en un momento fueron muy cercanos. Aprovechar las redes sociales y retomar contacto con viejos amigos puede ser una experiencia renovadora para fortalecer amistades y recuperar dinámicas de socialización que necesitas.

Como estás, hay muchas otras formas que se puede intentar hacer amigos, charlas casuales, interactuar con compañeros de trabajo, y demás, pero lo más importante para que cualquier método funcione es buscarlo activamente y tomar la iniciativa.