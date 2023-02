Las redes sociales, como las independentistas de la CUP, seducidas por RaboCop

Un policía nacional se infiltró en un grupo de independentistas haciéndose pasar por Dani, un radical nacionalista de origen mallorquín. Y tuvo más de una y más de dos noches de desenfreno como parte de su trabajo…

Durante los dos años que convivió con el grupo separatista violento, el ya apodado como ‘RaboCop’, mantuvo relaciones sexuales con, al menos, cinco mujeres, aunque algunas informaciones suben la cifra a ocho. Al descubrir el engaño, estas mujeres han decidido presentar una querella por abuso sexual ya que aseguran que al no conocer la verdadera identidad de su compañero de sábanas entienden que el consentimiento estaba viciado. No se puede estar peor de la cabeza.

Como no podía ser de otra forma una historia como esta no ha pasado desapercibida en las redes sociales, especialmente en Twitter donde todo el mundo se ha reído de esta historia de ‘sexpionaje’ a la española. El ministerio de Interior que preside Fernando Grande Marlaska no se ha pronunciado oficialmente sobre esta historia. Lo cierto es que ni Interior, ni Defensa, ni el CNI han reconocido nunca que el sexo se utilice como herramienta para obtener información. Claro, que nunca lo reconoce ningún servicio secreto. Pero usarse, vaya que se usa. Ahí tenemos, para la Historia, el caso de Mata Hari.

Rabocop, mitad policía mitad follador de orcos cupaires. pic.twitter.com/Xi2KePdLWv — Capitán TERCl0 (@tercio_2022) February 2, 2023

En Twitter el policía infiltrado, o ‘Rabocop’, su historia ha sido objeto de ‘menes’, bromas y comentarios. Y hasta se ha creado un perfil falso con su imagen llamado ‘poli infiltrado’. Se trata de una cuenta parodia donde se leen cosas como esta: «Una noche, después de 7 meses, se me fue la olla, me duché, me lave los piños y me puse desodorante… Ahí empezaron a sospechar y se fue todo al garete. Así es como me han descubierto, bros». «No tíos, NO!! No soy una ONG, por aquí no voy a pasar, NO!», se puede leer en otro de éstos tweets acompañándolo de la foto de la chica que arremetió contra Ayuso cuando fue nombrada alumna ilustra de la Complutense.

"Busco a Daniel, el rabocop, he sido una indepe muuuuuuy mala!" pic.twitter.com/xp6I7q6POY — Javier M….. 🇪🇸 (@JaviMol69) February 3, 2023

Rabocop ya es una personalidad de internet definida como «una máquina policial perfecta para penetrar allí donde nadie se atrevería». Un éxito policial por el que casi 2.500 personas han firmado una petición para que el ministerio del Interior le otorgue la medalla al mérito policial a este agente infiltrado. «Robocock, rabocop, jajaja hay muchas variantes, un héroe sin duda porque vaya estómago hay que tener, que le den la medalla de Carlos III y que se la quiten al chepas», escribía otro usuario.

No tíos, NO!! No soy una ONG, por aquí no voy a pasar, NO! pic.twitter.com/KNVXeFyBZz — Poli Infiltrado ® _________________________parodia (@Voto_Podemos) February 2, 2023

Por su parte Pablo Iglesias ha rabiado de lo lindo desde su podcast donde ha pedido que la Policía Nacional infiltre a uno de sus agentes en el PP para que «se folle a Ayuso». «Estos corruptos cantan en la cama», añadía el vicepresidente del Gobierno.