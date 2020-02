Pilar Eyre revela que María Teresa Campos intenta ‘repescar’ a Bigote Arrocet y deja al personal patidifuso

Se presenta a si misma Pilar Eyre como la típica señora mayor que quiere ir de chica joven: tejanos apretados, camisas estrechas y pelo largo.

Jura, la veterana periodista, que en el trato juro que es muy normal, que le gusta el vodka tonic, pasear por el bosque con su perro y que llueva en las películas.

Lo bueno, en su perfil del blog de la revista Lecturas, llega al final, cuando confiesa que está ahí para lo de siempre: «hablar (mal) de los demás y también (peor) de mí misma».

Y este 8 de febrero de 2020, de quien habla -ni mal ni bien- es de María Teresa Campos:

En realidad, Teresa, el programa fue una carta de amor a Bigote Arrocet. Tú misma contaste que no respondía a tus mensajes y, mujer de televisión al fin y al cabo, utilizaste las armas de tu oficio para intentar conquistarlo de nuevo».

«Saliste en ‘Sábado Deluxe’ para reclamar a los paparazzis que te dejen en paz; que no podías salir de casa y el acoso terminaría con tu salud. Una petición sensata. Sí, pero…

A juicio de Pilar, en realidad lo de Teresa en el programa de Telecinco fue una carta de amor a Bigote Arrocet, y lo justifica en que la propia Campos contó que no respondía a sus mensajes y que, como mujer de televisión que es, utilizó las armas de su oficio para intentar conquistarlo de nuevo.

«Con la cálida complicidad de Jorge Javier, todo un programa a intentar recuperar el afecto del hombre del que sigues prendada».

«¡Tus ojos, cuando hablabas de él, no tenían ni un día más de quince años! Nos enamoraste a todos, pero tú no querías fascinar multitudes, si no a una sola persona. Ojalá lo hayas conseguido».