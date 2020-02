EL COLABORADOR DE 'TODO ES MENTIRA' (CUATRO) LA VUELVE A LIAR

Miguel Lago insulta a PP y VOX por oponerse a la eutanasia: «¡Gilipollas!»

El monologuista no se aplica ni sus propias lecciones: "Lo que no aguanto son las faltas de respeto y además no tengo por qué"