La íntima y dolorosa confesión de Duffy: «fui violada, drogada y secuestrada por días»

Nadie sabía la razón por la cual Duffy desapareció repentinamente, la joven de apenas 24 años (en 2008) alcanzó el éxito tras su súper hit Mercy, que en Youtube cuenta con casi 80 millones de reproducciones, pero que le reportó un premio Grammy a Mejor Albúm Pop Vocal y el Brit Award al Álbum británico por Rockferry.

Pero este miércoles 26 de febrero de 2020, la cantante ha publicado en su cuenta de Instagram que su desaparición obedece a que fue violada, drogada y secuestrada por algunos días, algo que hizo la cantante porqué para ella es «el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera hablar».

Duffy desapareció del panorama artístico de forma repentina, su imagen también pasó a menos, todo hasta que como ella comenta en su post de Instagram, un periodista la contacta y a quien le contó durante el verano pasado todo lo que le ocurrió.

«No os podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué», es el inicio del texto que decidió acompañar con una foto suya en blanco y negro mirando hacia el suelo.

«La verdad es, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla», continúa.

La cantante explicó lo dura que fue la experiencia, y que a pesar de los duros momentos pudo salir de nuevo a flote, aunque no pudo cantar y sentir tanto dolor a la vez.

«Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó tiempo. No hay una forma ligera de decirlo. Pero puedo decirte que en la última década, los miles y miles de días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente, el sol ahora brilla. ¿Te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. En las próximas semanas publicaré una entrevista hablada».

Respete que este es un movimiento gentil para mí, para mí misma, y no quiero ninguna intrusión en mi familia. Por favor, apóyenme para hacer de esto una experiencia positiva.

Throwback to the amazing moment #Duffy won 3 @BRITs Awards. ‘Best British Female’, ‘British Breakthrough Act’ and ‘Album Of The Year’. She’ll be back soon with a new album! 💙 #BritsAt40 #BRITs pic.twitter.com/8qB7y1PJWH

— Duffy (@DuffyFans) February 11, 2020