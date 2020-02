Estas son las parejas de Hollywood que siguen enamoradas pese a la infidelidad

La infidelidad es común dentro de los matrimonios, se sea famoso o no. Sin embargo, algunas de las estrellas más conocidas de Hollywood han tenido que ver cómo sus amores de película se han visto manchados por los ‘cuernos’. A pesar de que en la mayoría de los casos supone una traición que termina en la ruptura, hay quienes salen aún más fuerte de esa situación y comienzan una vida juntos más sólida.

Jay Z y Beyoncé son un ejemplo de esas parejas que lograron mejorar su vida juntos tras una infidelidad. Desde 2012 corría la tinta sobre las supuestas infidelidades del rapero, sin embargo, las fuentes empapadas del tema, aseguraron que la llegada de su hija Blue Ivy salvó su matrimonio. A pesar de que existieron dudas durante el paso de los años, los dos artistas dieron señales de que había problemas con terceros en sus canciones.

Finalmente, Jay Z explicó que no tenía las herramientas emocionales requeridas para un matrimonio y solo con terapia y el apoyo de Beyoncé ha podido obtenerlas

“Para muchos de nosotros, especialmente donde crecí y para los hombres en general, no tenemos señales emocionales cuando somos jóvenes, nuestra indicación emocional es sé un hombre, no llores’”.

Reveló que su tema Song Cry fue su manera de liberarse. “Fue mi manera de decir que quiero llorar, quiero ser abierto, quiero tener herramientas emocionales que se necesitan para mantener a mi familia junta. Así como tú, tengo una hermosa esposa que me entendió y sabía que no soy lo peor. Trabajamos duro en terapia, nos amamos, así que me gustaría creer que estamos en un mejor lugar ahora, estoy orgulloso del padre y el esposo que soy hoy”.

David Letterman y Regina Lasko

David Letterman logró que su esposa perdonara su traición y han continuado como pareja. El caso del presentador el asunto se volvió más mediático, pues él mismo -en plena grabación de su late night- dio a conocer su infidelidad, debido a que estaba siendo extorsionado. Le pedían 2 millones de dólares para no dar a conocer sus affaires con otras mujeres.

Eran finales de septiembre de 2009, el mismo año en que decidió casarse con Lasko, con quien tenía un romance desde los años 80. Letterman confesó a su audiencia que había tenido relaciones sexuales con mujeres de su equipo.

Kevin Hart y Eniko Parrish

Cuando Eniko Parrish, la esposa del comediante estaba en el séptimo mes de su embarazo, un video de Kevin junto a otra mujer se hizo viral en redes sociales. Hart admitió la traición, ocurrida durante un viaje a Las Vegas.

Eniko vio el video de Kevin con otra mujer y de inmediato se puso mal “Le llamé, estaba llorando, enojada. Sólo le decía ‘¿cómo permitiste que ocurriera?’”, recordó entre lágrimas para una serie documental de Netflix. “Me humillaste públicamente”, dijo Eniko sobre su marido, a quien finalmente decidió perdonar. “Es un mejor hombre ahora. Me alegra que eso ocurriera”, aseguró.

Cardi B y Offset

En redes sociales se difundieron videos de Offset con otras mujeres poco después de que se comprometieran. Una fuente cercana a la cantante declaró a Us Magazine que ella tenía “cero intención de dejarlo”.

“Las personas que llevan años casados, cuando dicen que hasta que la muerte nos separe, no hablan de pequeños argumentos como si dejas el refrigerador abierto. Eso incluye todo”. Cardi confesó que después de ver a varios curas y rezar mucho, ella y Offset decidieron estar juntos y trabajar en su matrimonio más allá de la infidelidad.

Tori Spelling y Dean McDermott

McDermott y Tori se conocieron hace más de una década, cuando ambos tenían pareja, pero decidieron emprender una nueva historia juntos y se casaron en 2006. Ahora son padres de cinco hijos, pero su romance no estuvo libre de la polémica cuando se supo que Dean la engañó en 2013.

Tori decidió perdonar al padre de sus hijos, pero tampoco fue sencillo, sobre todo por las críticas que recibió. «Me siento tan juzgada, pero no se trata de algo blanco o negro». Y ahora, parece, su matrimonio sigue viento en popa como dejó en evidencia la publicación de Tori para celebrar San Valentín. “Sólo tengo ojos para ti”, le escribió a su esposo para acompañar una romántica fotografía de ambos.