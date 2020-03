Del porno al estrellato: los astros de Hollywood que comenzaron en el cine XXX

La vida puede ser muy dura y líbrenos Dios de condenar a nadie.

En este terreno, como en muchos otros, somos en Periodista Digital más proclives a comprender que a juzgar.

Los primeros pasos no son fáciles. Menos aún en el cine o la televisión.

Y si no, que lo digan estos famosos de Hollywood.

Muchos de ellos son sobradamente conocidos en todo el mundo por protagonizar algunas de las películas o series más aclamadas de las últimas décadas.

Cameron Díaz, por ejemplo, una vez que alcanzó el éxito en el séptimo arte, ordenó que se borrase el material XXX que había filmado.

Otros, como David Duchovny o Jackie Chan, nunca se arrepintieron, en cambio, de su paso por la industria del entretenimiento para adultos.

Pero en un comienzo, solo encontraron un lugar en la industria del porno.

Silvester Stallone

Antes de ser el héroe de películas de acción como Rocky (1976) o Rambo (1985), Stallone era conocido en el cine para adultos por ser el protagonista de la popular The Party at Kitty and Stud’s (1970).

Cameron Diaz

Antes de The Mask (1994), Diaz ya había rodado She’s no angel (1992) de John Rutter. Esta fue la única película de porno softcore y bondage que filmó la actriz.

Anette Haven

En la década de los 70, Haven también conocida como Anette Robinson, fue una de las superestrellas de la industria cinematográfica para adultos. Su primera incursión en películas normales fue con la cinta 10 (1979), una comedia dirigida por Blake Edwards.

Sasha Grey

Tiene 26 años, y es la actriz emergida del cine porno con más posibilidades de triunfar en el cine mainstream. Hasta el momento ha trabajado bajo la dirección de directores como Steven Soderbergh (The Girlfriend Experience, 2009) y Nacho Vigalondo (Open Windows, 2014). Se dedica también al modelaje, a la música (como DJ), y en 2013 publicó La sociedad de Juliette (2013).

Rocco Siffredi

Hasta el 2011, el actor italiano había protagonizado 1,3oo películas pornográficas. Es de los pocos actores que combina su carrera como actor de cine porno y cine normal. En 1999 protagonizó Romance de Catherine Breillat.

Sibel Kekilli

Sibel, la bella y desequilibrada protagonista de Contra la pared (2004) de Fatih Akin. Tras el éxito obtenido en la película de Akin, un diario alemán, el Bild-Zeitung hizo público el pasado de Kekilli como actriz porno bajo el nombre de Dilara. El hecho no limitó que la actriz siguiera trabajando en el películas normales. En 2006 estelarizó Eve Dönüş de Ömer Ugus. También apareció en la serie estadounidense Juego de tronos (2011) en el papel de Shae.

David Duchovny

Antes de convertirse en el agente Fox Mulder de la serie The X-Files (1993), Duchovny fue unos de los presentadores de la serie erótica Red Shoe Diaries (1992), distribuida por Playboy Entertainment en el extranjero. Un teleserie en la que también participó como actor.

Jackie Chan

El actor chino, famoso en Hollywood por sus películas de acción, inició en su país en el cine porno. All in the Family (1975) marcó su debut y despedida en el cine para adultos. Ena entrevista para la revista Hong Kong media, Chan reveló: Tuve que hacer de todo para sobrevivir hace 31 años.

Dany Verissimo

La actriz francesa, una de las protagonistas de Distrito 13 (Banlieue 13, 2004), filme producido por Luc Besson, comenzó su carrera en el cine porno a los 18 años. Su primer personaje en películas normales fue en So Long Mister Monroe. Fue también Camelia, una prodtituta del siglo 19 en la serie Maison Close (2010-2012).

Arnold Schwarzenegger

Los inicios del exgobernador de California, y actor protagonista de filmes de acción y ciencia ficción como Predator (1987) o Terminator (1984), se remontan al fisicoculturismo, aunque no se han encontrado evidencias de su participación en el cine para adultos, si existe una serie de fotografías en las que posó sin ropa para la revista After Dark .

Traci Lords

A los 16 años comenzó su carrera en la industria porno. Fue uno de los casos más sonados por la prensa cuando se descubrió que era menor de edad, y que presentó documentos falsos para convencer a los productores de su mayoría de edad. En películas normales apareció junto a Wesley Snipes en Blade (1998) o Cry-Baby (1990) de John Waters, compartiendo créditos con Johnny Depp.

Ron Jeremy

Alcanzó la fama con la película porno Inside Feka. Y ostenta el record Guiness como el actor con más apariciones en cintas pornográficas, más de 1900 de acuerdo a Internet Adult Film Database. En el cine no ponográfico ha parecido con pequeños papeles en cintas como The Boondock Saints (1999) o en Los cazafantasmas (1984).

Gina Lynn

De origen latino, Lynn, se hizó un nombre como bailarina de striptease, después comenzó a figurar en la industria porno. Su fama aumentó que fue contratada para aparecer en algunos episodios de la serie Los Soprano. Analize That (2002) le dio la oportunidad de trabajar junto a Billy Crystal y Robert De Niro. Fue también la protagonista del videoclip de Eminem, Superman.

Marilyn Chambers

Chambers fue la protagonista de Rabia (Rabid, 1977) de David Cronenberg. Antes de esta colaboración con el cineasta canadiense, la actriz era bastante conocida en el universo porno. Su film debut en el cine para adultos fue en Behind The Green Door (1972).

Shu Qi

La actriz taiwanesa de 38 años, compañera de reparto de Jackie Chan en filmes como Gorgeous (1998) o Millennium Mambo (2000), miembro del jurado del Festival de Berlín en 2008, superó con éxito su pasado como actriz pornográfica. Sus inicios se remontan a filmes como Viva erótica (1996) de Derek Yee.

Las actrices de Game of Thrones: Maisie Dee, Sibel Kekilli y Sahara Knite

Los responsables del casting de GOT encontraron en el porno a parte de su elenco. Sibel Kekilli es conocida por interpretar a la prostituta de nombre Shae en Game of Thrones. Antes de ser el interés amoroso de Tyrion Lannister, Kekilli fue conocida por aparecer en un puñado de películas porno en su Alemania natal a principios de los 2000, bajo el nombre de Dilara. Ella esperaba mantener su paso por la industria XXX en privado, pero todo se hizo público con su primer papel principal en 2004 en el exitoso drama de HBO. Fue un personaje clave durante un par de temporadas, primero como amante de Tyrion y después como criada de Sansa. No obstante, su traición a Lannister le acabó costando la vida. Muchos fans se sorprendieron cuando se dio a conocer el pasado de la actriz.

Pero no fue la única participante del galardonado programa que empezó en la industria pornográfica. La actriz Sahara Knite interpretó a Armeca, una de las mujeres del burdel de Meñique, Petyr Baelish, durante la primera temporada. Esta actriz británica comenzó a trabajar en la industria pornográfica en 2005, cuando tenía 30 años. Anteriormente había trabajado en moda. En tanto, Maisie Dee interpretó a la prostituta Daisy en un total de tres episodios. La actriz, de origen británico, ha realizado numerosos trabajos en la industria pornográfica en los últimos años.

James Franco

En busca de ganar fama a cualquier costo, James Franco se grabó teniendo sexo con una novia de entonces y distribuyó el video casero, sin imaginar que por estos días se convertiría en uno de los artistas más renombrados de Hollywood. Pese a su dilatada y exitosa carrera, cuando ya estaba consolidado dirigió Interior, Leather Bar, un falso documental sobre las escenas nunca vistas de la película Cruising (1980), un film de tinte sadomasoquista gay.

Jon Hamm

En una entrevista con la revista Vanity Fair, Jon Hamm reveló que antes de convertirse en una superestrella de la televisión gracias a Mad Men, tuvo un breve paso de en la industria porno. Hamm relató que en sus inicios trabajó en el departamento de diseño de producción en una productora de películas porno softcore (porno blando), en las que no se ven escenas sexuales explícitas. Necesitado de dinero y de un trabajo, una amiga le ofreció sustituirla. “Había perdido mi trabajo en un catering y mi amiga me dijo que me quedara con el suyo”, explicó el actor. Joh asegura que al principio dudó, ya que no sabía en qué consistía el trabajo, pero toda esa desconfianza se desvaneció cuando supo que se trataba de organizar accesorios y decoración en el set de rodaje.