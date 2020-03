Los indios se parten de risa por la foto de Ivanka Trump en el Taj Mahal

El viaje de Donald Trump a la India el pasado mes de febrero de 2020 dejó su rastro de gracia en las redes sociales, pero no por el mandatario norteamericano, sino por su hija, Ivanka Trump.

La economista y asesora del presidente estadounidense aprovechó la visita oficial de su padre para ir a los sitios emblemáticos del país, entre los cuales estaba el Taj Mahal y subió orgullosamente las fotografías a sus cuentas de redes sociales.

Lo inesperado para la hija del presidente norteamericano, fue que el famoso cantante y actor Diljits Dosanjh compartió la imagen de Ivanka, pero con un leve retoque y un comentario: «Ivanka y yo. Me pidió que la llevara al Taj Mahal. Entonces la llevé, ¿qué más podría hacer?»

Thank you for taking me to the spectacular Taj Mahal, @diljitdosanjh! 😉

It was an experience I will never forget! https://t.co/VgqFuYBRIg

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 1, 2020