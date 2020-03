La foto de Kim Kardashian al natural que impacta las redes más que sus desnudos

La capacidad de Kim Kardashian en estremecer las redes es infinita, una nueva fotografía dejó claro porqué es la líder del clan Kardashian.

El post de la socialité sorprendió a todos sus seguidores, en la imagen se le puede ver con una remera blanca y con un tanto despeinada, totalmente al natural y según desvelan desde algunos tabloides la imagen es de hace unos 20 años.

Los más de 162 millones de seguidores de la Kardashian en Instagram se deleitaron con la imagen, pero también con el comentario que dejó Kim.

«¡Feliz cumpleaños a la chica más genial que conozco! Te quiero para siempre», expresó la también empresaria desde su perfil oficial junto a la comentada instantánea en la que aparece en compañía de Simone Harouche, una diseñadora de moda nacida en Los Ángeles, California.

Como se puede ver, es una imagen «retro» que subió la protagonista del reality «Keeping Up with the Kardashians», en sus redes.

Como no podía ser de otra forma, los fanáticos dejaron miles de comentarios y un sinfín de «Me gusta».