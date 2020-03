Chenoa estalla contra una periodista por hacer algo «vergonzoso» y le da un consejito

La paciencia es la madre de la ciencia, pero hay ocasiones en las que ponerlo en práctica se torna complicado. Y sino que se lo digan a Chenoa, que la ha perdido por completo al ver a una periodista que grababa bajo el balcón de su casa, donde se halla confinada a causa de la pandemia del coronavirus.

La cantante ha echado mano de las redes sociales para denunciar la coyuntura que, asegura, «no es ni medio normal»:

Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir,cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo. pic.twitter.com/mneTTEDYUn

Pese a que es algo «vergonzoso» que, para ella, «toca techo», en Twitter (donde el vídeo suma más de 200.000 reproducciones en poco más de diez horas) las reacciones son dispares y se ha abierto una sugestiva discusión entre quienes opinan que la informadora se limita a cumplir con su obligación, y quienes amparan a la prometida de Miguel Sánchez Encinas, puesto que no se trata de «periodismo de primera necesidad».

Sin palabras.Que se quede en su Puta casa como estamos haciendo todos. No es momento para acosos,se está muriendo gente y otros salen a trabajar por y para nosotros.Ese periodismo por llamarlo de alguna manera no es primera necesidad.Te quiero ❤️💫 no pierdas energía en chusma

