La hija de Terelu Campos rompe el silencio sobre el disgusto del que había evitado hablar a toda costa

A pocos días de soplar las velas de su 20 cumpleaños, Alejandra Rubio cuenta con un ejército de 180.000 followers que siguen a diario cada uno de sus pasos, su canal ‘Black Sheep’ (Mtmad) fue un auténtico éxito y su papel como colaboradora en los debates de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset) admiró a una audiencia que no esperaba verla en la pequeña pantalla.

Médiatica y potente en televisión y en Internet, la hija de Terelu Campos ha mostrado desde el principio (cuando alcanzó la mayoría de edad) su realidad, sin trampa ni cartón, y, por ende, su relación sentimental con el Dj Álvaro Lobo (con quien, además de piso, compartía espacio de trabajo); un vínculo de más de dos años de duración que se vio fracturado hace meses y sobre el que Alejandra «había estado evitando hablar», hasta ahora:

«Un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices ‘por fin'», confiesa.

Pese a que admite que en aquel momento no estaba preparada para afrontar la situación a nivel público, reconoce que «no solo no me arrepiento, sino que no tengo por qué borrar cosas que hayan pasado en mi vida» y aprovecha para lanzar un mensaje a quienes acceden a creer los rumores que apuntan a una deslealtad de ella hacia su ex con el televisivo Suso Álvarez: