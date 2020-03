Tamara Gorro confiesa la verdad del positivo por coronavirus de Ezequiel Garay y destapa un sorpresivo dato

Espontaneidad, transparencia y franqueza son tres de los atributos que de Tamara Gorro se pueden subrayar y, una vez más, ha hecho gala de ellos al compartir un nuevo vídeo en su canal de YouTube (‘El gorro de Tamara’) en el que relata (con pelos y señales) «la situación que está viviendo» tras enterarse del positivo por coronavirus de su marido, el futbolista Ezequiel Garay:

«El domingo a mi marido le dio positivo la prueba de coronavirus; se la hicieron porque su club tomó las pruebas preventivas y ese fue el resultado», comienza explicando Tamara.

Tras aclarar que ella «lee la prensa donde dicen que es el primer jugador de La Liga que da positivo», se reafirma en que eso no significa que lo sea, sino que es el primero en hacerlo público («quizá los compañeros de la prensa no tienen esa información»). Con «el shock» todavía en el cuerpo, la televisiva apunta que «lo primero que hicimos fue aislar a Ezequiel (…) desinfectar la casa y reunir a mi familia en Madrid» y, pese a que sabe que «por lógica, lo tengo, no he pensado en hacerme la prueba para no colapsar la sanidad».

Aunque admite «ser hipocondríaca», Tamara «mantiene la calma» incluso llevando «cinco días con la cabeza que me revienta, me estalla, pero sin fiebre», y Ezequiel «con un poco de fiebre durante media hora»:

«En estos momentos estamos encerrados en casa viviendo una situación de película de ciencia ficción y eso puede provocarnos ansiedad y sugestionarte», continúa (en forma de «mensaje de ayuda y tranquilizador»).

En la misma línea, y al tiempo que tilda esta pandemia como «acojonante», ha aprovechado para agradecer el trabajo de los sanitarios y requerir que «les hagamos caso» y ha advertido sobre las futuras consecuencias económicas que esta emergencia trae bajo el brazo: