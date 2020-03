Linchan a Carla Bruni por la deplorable mofa que hizo sobre el Coronavirus y el feminismo

La exmodelo y cantautora Carla Bruni ha provocado la indignación y el descomunal enfado de la comunidad virtual a nivel mundial. Lo ha hecho tras difundirse un vídeo que data de la última semana de febrero de 2020, filmado durante la semana de la moda de París, en el que se puede ver a Bruni saludando con besos, evadiendo por completo los protocolos y distancias de seguridad y, lo que es todavía peor, forzando una tos angustiosa de forma reiterada (al tiempo que no podía evitar contener la risa).

La tercera esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy se ha visto obligada a pedir disculpas por estos deshonrosos segundos que ya se han extendido como la pólvora por Internet y que suman casi dos millones de reproducciones:

«Me gustaría expresar mi pesar a todos los que han visto este vídeo y se horrorizaron por su contenido . También me gustaría señalar que no refleja mis sentimientos reales», ha garantizado a través de su perfil de Instagram.

Carla Bruni-Sarkozy bien conne.

« On a peur de rien nous. On n’est pas féministe, on craint pas le coronavirus. » pic.twitter.com/b9RJFLbAHV

