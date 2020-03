Harvey Weinstein, en peligro tras dar positivo por coronavirus en prisión: «Estamos preocupados por su estado»

Si había pocas personas interesadas en acercarse a Harvey Weinstein tras ser condenado a 23 años de prisión por delitos de violación y agresión sexual, las informaciones que llegan desde el sindicato estatal de correcciones dejan al productor más impopular de Hollywood más aislado que nunca; esta vez, se trataría de su salud, ya que, según ha comunicado Michael Powers, presidente de la Asociación Correccional Estatal de Nueva York y de la Asociación Benevolente de la Policía, Weinstein habría dado positivo por coronavirus en un test al que se sometió la mañana del domingo 22 de marzo de 2020.

La primicia llegó a los medios horas después del mismo domingo gracias al diario The Gazette (insinúan que podría haberse infectado el miércoles 18 de marzo de 2020, cuando ingresó a la organización penal, donde se rumorea que hay más de 38 contagiados) y, llegada la noche, Imran Ansari, uno de los letrados del estadounidense más detestado de Wende Correctional Facility, se pronunció para alegar que desconocía los resultados de la prueba, pese a lo cual reconocía que:

A sus 68 años, el cofundador de Miramax y The Weinstein Company forma parte de uno de los principales grupos de riesgo del COVID-19, más todavía si tenemos en cuenta sus afecciones previas: diabetes, elevada presión arterial e importantes achaques cardiacos.

En redes sociales ya se habla de las secuelas y frutos del Karma.

