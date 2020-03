La influencer Madame de Rosa, positivo por coronavirus: «Me siento culpable»

La influencer Ángela Rozas Saiz, conocida en la red como Madame de Rosa, decidió apartar temporalmente su labor como creadora de contenido por una buena causa: dedicarse en cuerpo y alma a luchar contra el coronavirus (es enfermera). Una determinación que anunció a su más de medio millón de seguidores el 14 de marzo de 2020 y que le «costó mucho tomar, sobre todo, por exponer a mi familia»:

«Durante esta cuarentena no voy a subir posts porque voy a trabajar como enfermera . He tomado la decisión porque hace unos días recibí el mensaje de una compañera que decía que necesitaban personal sanitario en La Paz. Mandé mi currículum y a los tres cuartos de hora me llamaron», confesaba en el vídeo que compartió en IGTV.

A post shared by Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) on Mar 14, 2020 at 6:00am PDT

Diez días han pasado desde que la madrileña comunicara que iba «a trabajar en una planta habilitada exclusivamente para gente con coronavirus»; diez días tras los que ha lamentado informar, entre lágrimas de desilusión, que se han cumplido sus peores temores:

«Acabo de salir del hospital y he dado positivo en COVID-19. Estoy con fiebre, dolor de cabeza y me cuesta respirar, pero psicológicamente me siento abatida porque no puedo evitar sentirme culpable porque tengo la sensación de que he cometido alguna torpeza y ya no podré ira a ayudar al hospital. También siento culpabilidad porque Romeo (su hijo) tiene síntomas, siento que le he expuesto», ha notificado hoy, 24 de marzo.