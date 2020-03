La emotiva carta de Clara Lago a Dani Rovira tras confesar que tiene cáncer

El miércoles 25 de marzo de 2020 Dani Rovira tomaba la que probablemente se haya convertido en la decisión más complicada de su vida: anunciar al mundo que padece cáncer.

Bajo una imagen en blanco y negro (en la que los comentarios han sido desactivados), señala que era su «primer día de quimio», sabiendo (con una postura muy optimista) que le espera «por delante una larga lucha contra el ‘bicho'».

«No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones. Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más«, añadía.