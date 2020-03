Omar Montes descoloca a ‘Sálvame’ y trolea en directo a Jorge Javier con una broma épica

Cualquier día es bueno para gastar una broma, pero en plena cuarentena por coronavirus y frente a toda España es todavía mejor; y si además quien te la gasta es Omar Montes, el resultado no puede defraudar.

El pasado martes 24 de marzo de 2020, ‘Sálvame’ (Telecinco) conectaba en directo con el ganador de ‘Supervivientes 2019’ para comprobar cómo está viviendo la actual emergencia sanitaria confinado en su hogar de Pan Bendito. Tras confesar que estaba de lo más enganchado a ‘Ana y los 7’ (TVE), recomendó a la audiencia «que se compre un oso hormiguero», puesto que «son maravillosos»:

«Yo me he tirado todo el día con mi oso hormiguero. Estoy cuidando a uno. He creado un microclima para él en el sótano y me divierto muchísimo. Son animales muy inteligentes y fabulosos», aseguraba con plena convicción al presentador.