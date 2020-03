Preocupación por Amaia Montero tras su último post en redes: «¡Te necesitamos bien!»

En tiempos de cuarentena, los conciertos online son el pan de cada día y escasos son los artistas que todavía no se han subido al carro de los festivales en la red. La última en anunciar que lo haría fue Amaia Montero el pasado 22 de marzo de 2020; fue a través de Twitter.

Estoy pensando en hacer un live …que canción o canciones os gustarían???aunque no sean mías…versiones no se …que os parece???

Cuatro días después y tras recibir un impresionante feedback de sus fans, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha vuelto a echar mano de la plataforma para comunicar una preocupante noticia: la cancelación del live por problemas de salud.

Hola a tot@s…respecto al live que comente y que me hacia tanta ilusión al igual que ha vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir,os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo ,mucha fuerza y todo mi amor a todos❤️

— Amaia Montero (@AmaiaMontero) March 25, 2020