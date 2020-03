Diego Matamoros, positivo por coronavirus: «Prefiero que me recordéis de otra forma»

View this post on Instagram

Hola a tod@s! Sinceramente no me apetecía poneros una foto de mi estado actual, prefiero que me recordéis de otra forma 😜. Simplemente daros las gracias por los miles de mensajes que estoy recibiendo cada día, no puedo contestaros a tod@s ya me gustaría… ❤️❤️. He decidido que el próximo capítulo de @mtmad.es sea sobre cómo lo he pasado, lo estoy pasando y que hago en mi día a día, espero que os pueda servir para que tod@s conectemos un poco más, conozcáis un poco más el proceso y qué se puede hacer para intentar evitar esta situación. Os mando un fuerte abrazo, muchos 😘😘😘 y fuerza con esta situación tan complicada.