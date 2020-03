Donald Trump sacude a Meghan Markle y al príncipe Harry con un tremebundo aviso: «¡Deben pagar!»

El repentino (pero muy «planeado») cambio de residencia de Meghan Markle y el príncipe Harry a Los Ángeles (California) ha traído consigo un contundente mensaje por parte de Donald Trump que, como siempre, ha manifestado que no tiene pelos en la lengua.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

