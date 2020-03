Piden el arresto inmediato de una exparticipante de ‘Supervivientes’ por presumir de saltarse la cuarentena

Quienes conocen a Pelopony, saben que la prudencia y la mesura no son cualidades propias de ella y, aunque en ocasiones puede generar alguna que otra carcajada, su última aparición pública ha despertado el sentimiento opuesto: la indignación de decenas de miles de personas.

En pleno confinamiento por la crisis del Coronavirus, la excéntrica artista ha alardeado de saltarse la cuarentena para «hacer cardio como una diosa». Lo ha hecho a través de unos stories que publicó en su perfil de Instagram:

“Voy a hacer los stories que me dé la gana porque ya me ha multado la policía, así que cuando me llegue, la pagaré. Voy a hacer cardio, me voy a pasar todo el día por el campo; como una diosa, mi amor, porque llevo dos semanas encerrada, soy deportista como todos sabéis y llevo unos días levantándome con unos ataques de ansiedad que flipas», señala.

Bajo el lema «mi salud va antes que el dinero (evidentemente)», la exconcursante de ‘Supervivientes’ 2014 ha asegurado que «pagaré la multa y voy a hacer todo el día paseo por el campo y luego me iré para mi casa; porque así funciona este país… para multar y pedir dinero de la gente, sí, pero para luego estar preparados para la salud y eso, no. Para eso nada”. Y, por si no fuera suficiente, ha terminado burlándose de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado:

“Hay que pagar el sueldo de estos también. Los pobres, que están todo el día paseando, tienen su buen gimnasio allí en la academia de policía, y claro, la gente que entrenamos que me digan a mí, cómo entro yo”, continúa, al tiempo que añade que «iré pagando ‘multitas’ a estos desgraciados».

En las imágenes, que han sido difundidas en Twitter y suman casi 800.000 reproducciones, reflexiona sobre el hecho de haber sido “multada por hacer deporte» (es lo que ella considera):

«Y luego los que roban mil millones de euros le dan dinerito a la policía y aquí no ha pasado nada. Y a los jueces, ¿verdad? Me encanta este país, es una fantasía, eh».

¿Se puede ser más ridícula y egoísta? pic.twitter.com/m9FJUsnhLT — Érika Minetti (@erikaminettii) March 28, 2020

Los usuarios de la red social no dan crédito ante el «egoísmo e hipocresía» del que presume y la lluvia de críticas que ha recibido la vocalista de ‘Androgénico’ ha sido monumental (y muy merecida).

@policia ¿podéis arrestar a esta mujer? Piensa ir cada día al campo a correr e ir pagando «multitas» para «daros de comer». — Érika Minetti (@erikaminettii) March 28, 2020

PERO SI VA AHOGA 😂🤣 deportista dice y va con la alfombra del vecino como chaqueta 🧥 🤣 FRIKAZAAAA — DAVID SANZ RODRIGUEZ (@David_mundobajo) March 28, 2020

¿Y esta quién es ahora?

Madre mía…

Escuché que llamó «ponis» lo cual deduzco que es «famosa»

Espero que sus seguidores no sean tan cortos como ella y no le hagan caso… 🤦‍♂️

Lo sigo diciendo… como no endurezcan las leyes, de esta no salimos nunca — SajonArco 🐺🐾 (@SajonArco) March 28, 2020

Chica, pues te pones el Gym Virtual de la Patry Jordan — 𝔏𝔞 𝔎𝔢𝔦𝔪 (@soylakeim) March 28, 2020

@policia Se le conoce por «Pelo Pony»… Si es más lerda no nace… hacía tiempo q no escuchaba decir tantas gilipolleces juntas. Espero tener noticias de q está a buen recaudo y q cambie el campo por el «patio» de la trena. — MRosa_ #🇪🇸 #yotambiensoyguardiacivil (@mariacasgar) March 28, 2020

Bingo! Por culpa de estos capullos andamos más rato confinados — 🌸 IVANA 🌸🇷🇸 (@Yiyionline) March 28, 2020

por gente como ella esto durará mucho más — erdër parke (@javirolnik77) March 28, 2020

Menuda hipócrita, por gente así estamos como estamos, ahí le pegue el virus. — Soy iLoveOrianismo ✌🏼 (@lasinverguenzx) March 28, 2020

Parar el corazón no se, pero parar el cerebro es malísimo. Seas deportista o no. Y el de esta mujer me da que se paró hace tiempo 😂. — Germán Martín Viguer (@germanmartin26) March 29, 2020

A ver cuánto deporte hace allí, en cuarentena en una celda — platicurtico (@platicurtico) March 28, 2020

No es tú salud gilipollas, ES LA SALUD D TODOS, eres un ser unineuronal — LUISA 😆 (@luiga910) March 28, 2020