La excesiva preocupación de José Bono Jr. que le impide pensar en su boda, al descubierto

View this post on Instagram

MUY HAPPY de tener a @manfredi_equestrian como Sponsor 🤩🙏🏼 ••• La verdad es que son productos extraordinarios y de alta calidad, los cuales utilizo a diario, tanto en casa como en concursos. ••• G R A C I A S por mantenernos siempre a la última @manfredi_equestrian ☺️☺️ ••• #HipicaDeToledo #Sponsor #JoseBono #ManfrediEquestrian #Manfredi #Salto #HipicaSalto #AllAboutHorses #Sligo #Partnership #Sponsorship @hipicadetoledo @ridersmarketing