Así terminó la pelea entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney: se difunden las marcas que le dejó en la espalda

Tal y como adelantamos desde Periodista Digital hace unos meses, la nueva temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’ promete (y mucho). Tras 17 etapas mostrando la vida doméstica de Kim Kardashian y su peculiar familia en formato reality show, la madre de Saint, Psalm, North y Chicago ha coprotagonizado un tenso enfrentamiento con su hermana Kourtney Kardashian.

Después de muchas especulaciones y conjeturas (y de que la propia Kim publicara las imágenes del polémico instante), ha llegado el momento de palpar la evidencia. La enrevesada relación entre las consanguíneas se complicó (si bien es cierto que nunca ha sido boyante) y terminaron llegando a las manos; el vídeo del trance es hoy de dominio público, pues desempeñó un trascendental papel en el último episodio del nuevo ciclo que firma Entertainment Television.

Tras el conflicto, aparecieron las consecuencias, y no nos referimos solo a la confesión de Kourtney, según la cual formar parte en el reality familiar es toda una «tortura» en la que se siente «atrapada», sino a las lesiones del ‘combate’. Los arañazos que esta le hizo en la espalda a la esposa de Kanye West han dado la vuelta al mundo:

«A Kourtney le encanta grabar, pero solo cuando quiere y le apetece (…) Khloé y yo grabamos mucho porque necesitábamos crear contenido y estábamos un poco quemadas, trabajamos mucho y además tenemos hijos y otros asuntos, por lo que resultó agotador para nosotras. Eso ella no lo tuvo en cuenta…», destapó la fundadora de ‘Skims’ haciendo que la ex de Scott Disick perdiera los papeles en su contra.

Finalmente, Kim y Khloé animaron a la tercera en discordia a marcharse del espacio de telerrealidad (el cual ya tenía planeado abandonar una vez finalizara la temporada 17 y le costó una denuncia de Kim por «incumplimiento de contrato»):