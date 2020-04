Aitana descoloca a todos con su viaje encubierto a Ibiza en plena cuarentena: «Es de vergüenza ajena»

Desde que Aitana concediera una entrevista a Félix Castillo en Los40 (para relatar cómo lleva el confinamiento) hace poco más de una semana, los rumores de que la cantante se hallaba en Ses Salinas (Ibiza) en la casa de verano de los padres de su novio (Imanol Arias y Ana Duato), Miguel Bernardeau, se dispararon exponencialmente (si bien ya existían previamente). Ocurrió a raíz de que la triunfita se negó a enseñar el espacio en el que se hallaba (una petición del periodista), según ella, porque «me da mucha vergüenza… no lo he recogido todo, soy un desastre, me habéis pillado».

Aitana mintiendo mas que habla Shacked todos 🤡 No os da miedo la facilidad que tiene para mentir sin que le cambie siquiera la cara? pic.twitter.com/rUKQu2nGwF — Alechu (@vinilogris) March 21, 2020

Aquel directo confirmó las sospechas de muchos que llegaron a la conclusión definitiva tras fijarse en los stories de Instagram que postearon tanto la artista con «un librito», como la hermana del actor de ‘Élite’ mientras se tapaba un ojo. Las mentiras tienen las patas muy cortas y si llegan a la red en forma de instantánea, todavía más. En las imágenes se puede apreciar el mismo techo e incluso el marco de la puerta.

Que Aitana y Miguel se han ido con la familia duato de madrid a su casita en Ibiza en plena crisis del coravirus con todo su papo gordo. pic.twitter.com/kWlga995QN — Alechu (@vinilogris) March 21, 2020

Es correcto, mirad la puerta y las vigas. Estos stories los subió antesdeayer y está allí en Ibiza, no se desde cuando pero vamos, en la entrevista mintió descaradamente. pic.twitter.com/XkCekMPG4V — Del Rio✨ 🦩 (@_LoladelRio_) March 21, 2020

◆ Aitana vía Instagram Stories pic.twitter.com/QL2fGFIwHD — Aitana Network (@AitanaNetwork) March 30, 2020

es aitana? en la historia de Miguel pic.twitter.com/bWaatD9zyA — Nerea (@nnereax) March 30, 2020

Aitana y Miguel, que viajaron a Milán semanas antes de la detonación de la pandemia, pusieron rumbo a Ibiza para confinarse, aun conociendo la negativa del Gobierno que dictaba la prohibición de trasladarse a segundas residencias durante el estado de alarma y emergencia sanitaria. Esto les ha costado las críticas de muchos seguidores que todavía no entienden por qué la de ‘Lo Malo’ «mintió tan descaradamente».