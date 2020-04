Kiko Jiménez pierde los papeles contra Gloria Camila y precipita un feroz escándalo: «Analfabeta sexual»

View this post on Instagram

#SinFiltros Llegó el día. No te imaginas las ganas que tengo de abrazarte y besarte pfff. Como persona que eres, sientes y cometes errores pero siempre siendo leal y sincero a ti mismo Has sido muy valiente, has arriesgado, nos has hecho vibrar a todos, hemos reído y llorado contigo por ello no mereces menos que tú puesto en la final. SALIR DINIO AL 27510 @tdeldescuento #TdelDescuento9F