La influencer Marina Yers difunde una peligrosa bola a millones de personas: «El agua deshidrata más de lo que hidrata»

Gestionar correctamente la repercusión que implica tener casi dos millones de seguidores en redes sociales no es tarea fácil; y Marina Yers sabe mucho de eso. La influencer ha protagonizado su última polémica a raíz de compartir «a su manera» una «curiosa» reflexión por la que afirma que «no he cobrado» (no es publicidad pagada) y que tiene que ver con la hidratación que brinda una bebida mejicana llamada Electrolit en comparación con la que otorga el agua.

«El agua pasa por ciertos procesos hasta llegar a la botella donde te la bebes, que hacen que pierda muchos minerales de los que realmente tiene cuando ese agua sale del manantial, del río o de donde salga», ha explicado en sus stories de Instagram.

A modo de justificación y para probar los beneficios de ese ‘elixir’, reflexiona acerca de los componentes que se detallan en el producto:

«Si te das cuenta en la botella de agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas», continúa relatando.

No he podido oír más tonterías en un solo vídeo. Informaos de PROFESIONALES. Me parece mentira que sabiendo la repercusión que tenéis seáis capaces de decir estas cosas. Que vergüenza pic.twitter.com/oe3QIud09f — Míriam (@miiriamaguilera) April 7, 2020

Y encima tiene segunda parte… pic.twitter.com/KnrVJ0wMFZ — danilo (@daniloSVQ) April 7, 2020

La controvertida equiparación entre ambos líquidos (que ambiciona dejar en mal lugar al agua) ha desembocado en una brutal lluvia de críticas hacia la ucraniana, cuyas afirmaciones no han sentado nada bien en la comunidad virtual. Bajo el vídeo, ya pueden leerse reacciones como «no sé que comerá esta mujer, no conozco todavía la manzana que lleve escrita en la piel que es muy nutritiva», «no he podido oír más tonteras en un solo vídeo», o «al champú le ponen instrucciones por gente como ella».

Espera que tengo más pic.twitter.com/vhw6zlsfWf — todo fetén (@BabylonLP) April 7, 2020