ENTREVISTA PD / La soberbia batalla de Paz Padilla contra el coronavirus: «No entiendo por qué pensaban que esta pandemia no nos iba a afectar»

Lleva humor por bandera, en el ADN y lo comparte allá donde va. Actriz por vocación, empresaria infatigable y virtuosa televisiva; su transparencia y espontaneidad hacen de Paz Padilla uno de los rostros más apreciados de la pequeña pantalla patria.

Dicen que los malos tiempos traen buenos amigos, y no cabe duda de que Paz es una aliada extraordinaria en la lucha contra el coronavirus. La televisiva se ha sumado a la «necesaria y efectiva» iniciativa Donamadrid tras confeccionar más de 500 mascarillas y batas desde su hogar.

Donamadrid es una campaña benéfica impulsada por la Comunidad de Madrid para recaudar fondos dirigidos a la sanidad madrileña que ya ha reunido a artistas de la talla de Los Secretos o Taburete, a organizaciones como el grupo Vespok 360 y a actores como Fernando Tejero o Antonio Resines. Bajo el lema “Madrid, siempre solidaria”, ya se han colectado 14 millones de euros que se destinan y destinarán a la compra de nuevo material sanitario.

Incapaz de contener la emoción, Paz Padilla ha confesado en exclusiva a Periodista Digital los motivos de su alegría, lo que más echa de menos durante el confinamiento, sus miedos más hondos, su parecer acerca de la gestión de esta crisis por parte del Ejecutivo y lo primero que hará cuando pise el suelo de su Madrid.

Todos tratamos de mostrar nuestro perfil más solidario en momentos tan difíciles como el que atravesamos, pero que personas con una gran influencia y visibilidad como tú se vuelquen en iniciativas tan fundamentales como esta es vital. ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena en esta gran causa de Donamadrid?

La manera más rápida y sencilla para colaborar con Donamadrid es ayudando económicamente, aunque sea con poca cantidad, y ayudando a promover la iniciativa para que el mayor numero de gente la conozca. Muchos famosos, artistas y actores están colaborando y prestando su imagen, lo cual es muy importante y potente. A todos ellos les doy las gracias.

En los últimos días has convertido tu casa en un taller de sastrería, has confeccionado más de 500 mascarillas y batas y has empujado a cientos de mujeres a hacer lo propio. ¿Eres verdaderamente consciente del ejercicio de solidaridad que estás desempeñando?

La verdad, me parece que estoy haciendo poco. Me gustaría estar al frente de esta situación, pero no puedo porque me debo a mi familia y tengo que protegerla, del mismo modo que a todas las personas frágiles y vulnerables. A veces pienso que podría hacer más cosas, pero lo que se me ofrece, no dudo en volcarme y con Donamadrid ya hemos recaudado 14 millones de euros. Estamos viendo cómo Isabel Díaz Ayuso está anunciando la cantidad de ayuda que se está recibiendo y cada vez que escucho esas cifras me emociono.

Hace dos años, durante un viaje a Benín (África), le comentabas a Jesús Calleja que tu mayor miedo era una pandemia. Ahora que estamos inmersos en una, ¿cuál estimas que es la clave para afrontarlo, gestionarlo y que no se apodere de ti?

La pandemia es algo que se sabe que podía llegar, de hecho ha llegado; sin embargo, en otras ocasiones se ha podido contener. Los virus son algo que han estado siempre acechando a la humanidad, pero cuando se ven en países del tercer mundo parece que no nos afecta y no nos damos cuenta de la globalización. Hoy podemos viajar y, en doce horas, estar en China; cuando nosotros veíamos que el coronavirus estaba allí no nos preocupábamos, pero ¡por favor! si compras algo de Amazon o de Aliexpress que viene de China y llega al día siguiente… No entiendo por qué la gente ha pensado que ese problema no nos iba a afectar. Deberíamos ayudar al tercer mundo y unirnos todos los países porque es un problema que nos va a volver a llegar. Centrarnos en solucionar lo de casa no nos va a evitar volver a contagiarnos y que este virus vaya mutando y sea cada vez más mortal. También creo que debería crearse una unidad de expertos sanitarios al margen de la política, y ser ellos quienes tomen las decisiones. Yo entiendo que, por ejemplo, los empresarios tengan miedo porque la incertidumbre es muy dura, pero el problema es sanitario y las determinaciones no las pueden tomar ni ellos, ni los políticos.

Durante el confinamiento te hemos visto pintando, bailando, grabando vídeos… Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti misma hacer en este tiempo?

Estoy disfrutando muchísimo. Yo siempre pienso que las cosas suceden por algo y esta pandemia, a nivel de los cambios mundiales, creo que va a suponer un avance para la ciencia, para la humanidad y a nivel personal. He tenido la suerte de poder frenar y estar este tiempo disfrutando de mi familia, cocinando, leyendo, durmiendo… Para mí está siendo algo muy bonito, pero el día que me digan que ya puedo salir me va a dar algo. Eso sí, la relación con mi hija, con mi marido y con mi familia es buenísima, vivimos en armonía y es muy bonito lo que estamos viviendo.

Vivimos una crisis sin precedentes que está suponiendo y supondrá consecuencias feroces en todos los sectores. Tú misma lo has definido como una lucha contra el virus, pero sobre todo, una batalla contra nuestras costumbres. ¿Qué echas de menos ahora mismo por parte del Ejecutivo?

Pienso que se llegó tarde y se puso por delante de la salud la economía, lo cual es comprensible, pero yo espero que se esté haciendo todo bien y esto se arregle. Lo que me preocupa es que la gente tiene que entender que la vida y el mundo han cambiado, ahora somos diferentes, estamos en otra era y debemos renunciar a cosas que antes teníamos. A pesar de ello, merece la pena porque nos vamos a reinventar, como se ha hecho con los conciertos y las obras de teatro virtuales. Lo que más echo en falta son los abrazos de mi familia y cenar con los amigos, aunque ahora lo hacemos de forma virtual. En definitiva, debemos seguir invirtiendo en ciencia y en sanidad. Yo he trabajado en hospitales, y hubo un momento en el que no se trataba bien a los sanitarios. Recuerdo eso de ‘yo te pago tu sueldo, vaya mierda de Seguridad Social tenemos, la lista de espera…’; durante mucho tiempo se ha hablado con mucho desprecio y se maltrató mucho a este sector, y yo creo que también ha servido para valorarlo. Ellos no son héroes, son personas con mucho miedo y angustia, pero que no dudan en hacer su trabajo. Definitivamente, es el sector que tenemos que proteger y mimar y deberíamos premiar a la gente que está dándolo todo durante esta crisis tan estresante y que lo paguemos los empresarios o desde la ayuda estatal.

¿Piensas que el levantamiento parcial del confinamiento para las actividades no esenciales se ha producido demasiado rápido?

A veces pienso que ni los expertos lo saben, pero también creo que han sopesado el aspecto económico y han pensado ‘va a haber muertos por hambre o por el COVID-19’. Ellos se habrán centrado en que la sociedad más productiva no puede sufrir mucho y aunque es difícil, creo que lo habrán meditado mucho. Pero tengo clarísimo que todo tiene un precio y vamos a pagar las consecuencias. Lo más importante es concienciarnos, salir con mascarillas y guantes, protegernos y proteger a los demás. Esa es la única manera de salir de esta crisis.

Ayer compartías en tus redes sociales el vídeo de un coche que te seguía mientras hacías tus recados. Por desgracia, es una realidad a la que se han enfrentado otros rostros conocidos como Chenoa o Paula Echevarría. ¿Por qué crees que hay personas que se saltan las normas del estado de alarma por un par de fotos en el supermercado?

Este sector (el periodismo) tiene miedo, porque lleva tiempo sufriendo la crisis. Muchos han tenido que renunciar al estatus social que tenían y al dinero que ganaban y pienso que son egoístas y poco solidarios. Ellos piensan en sí mismos y en conseguir su foto, pero a la gente no le tiene por qué dar morbo cómo va Paz Padilla a comprar a un supermercado, sino servir como ejemplo. Todos deberíamos ser responsables y, de igual manera que critico que se coja un coche para ir a una segunda residencia, también pido a estos señores (paparazzis) que hagan lo mismo, que piensen en los demás y no en su foto.

¿Qué es lo primero que harás cuando salir sea posible?

Lo primero que haré será abrazar y besar a mis amigos y a mi familia. Es lo único que quiero.