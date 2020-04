Un sospechoso ataque de risa de Miguel Ángel Silvestre se hace viral: «¿Qué te fumaste?»

No es la primera vez que sucede, pero, a modo de confesión, diré que no ocurre tantas veces como desearíamos. Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a colocarse en el top de tendencias en Twitter. Y no, no es por una foto en cueros, ni por una interpretación estelar; el motivo está en Internet y se vincula con un vídeo que él mismo ha publicado.

El actor, que se halla confinado de igual manera que más de un tercio de la población mundial, ha posteado unas imágenes en las que aparece riéndose sin medida y de forma absolutamente imprevisible; tanto es así, que es incapaz de articular una palabra completa (pronuncia un par de frases sin sentido) sin excarcelar una pegadiza carcajada. Pese a que admite que no tiene gracia, no puede evitar desternillarse como si no existiera un mañana:

«Bien, aquí, en casa», ha escrito tras preguntarse (a sí mismo) «Hey, ¿qué tal?».

Un humorístico Silvestre ha conseguido que todo el país se tronche con la secuencia cuya duración no supera los sesenta segundos, de igual manera que lo logró hace meses con aquel ‘sketch casero’ en el que reclamaba más cápsulas de café en la habitación del hotel en el que se albergaba, donde sobraban los poleo menta.

He estado 30m buscando estos stories de Miguel Angel Silvestre y no estaban casi en ningun lado, asi que los dejo aqui para poder venir a verlos cuando los necesite. pic.twitter.com/q6FtebhvYk — BernaLdaAlba (@bernalda_alba) December 9, 2018

Las reacciones de los internautas no han tardado en llegar; la mayoría conjetura acerca del motivo del infatigable alborozo y muchos le han preguntado «¿qué te fumaste?», «no sé lo que tomas por la noche, pero quiero lo mismo» o «que me dé un poco de lo que toma».

-Este porro no sube

-Miguel Ángel Silvestre a los 5 minutos: pic.twitter.com/Ft0U2MYerk — Savaal (@oliviasaval) April 14, 2020

Pedro Sanchez: el confinamiento se alargará 2 semanas más Miguel Ángel Silvestre: pic.twitter.com/uMpfq3oDKo — Diego (@diegomez_22) April 14, 2020

Poco se habla de la fumada que lleva Miguel Ángel Silvestre pic.twitter.com/vlkizfHKvq — Not Found (@MperfectB) April 14, 2020