La médico a la que llamaron «rata contagiosa»: la ginecóloga de Laura Escanes, la mujer de Risto Mejide

Repulsivo ataque a una profesional sanitaria. España se indignaba este 15 de abril al saber que una ginecóloga de Barcelona fue víctima de una agresión por parte de sus vecinos. La médico, cuando bajó al garaje comunitario de su urbanización para ir a trabajar, se encontró con el mensaje ‘rata contagiosa’ en su coche. Un acto vandálico, tan repulsivo como despreciable, que ha unido a la sociedad para apoyar a quienes se juegan la vida en los hospitales para salvar a otros.

Una de las voces que se alzó fue la de Risto Mejide y su mujer, Laura Escanes. Ambos han mostrado su apoyo a Silvana, la ginecóloga que tuvo que vivir el desconsiderado ‘recibimiento’ de sus vecinos. Sin embargo, la relación de la famosa pareja no debe solo al respeto de los profesionales sanitarios, sino que ya se conocían de tiempo atrás.

Como desvela Laura Escanes en sus redes sociales, Silvana es su ginecóloga y quien la atendió durante su parto, así como que “llevó todo mi embarazo de Roma”. De ahí que la influencer no dudase en afirmar que es “una profesional de 10. Por ella y por todos los que tenéis que sufrir cosas así. Es intolerable”.

Una afirmación que también mantuvo Risto Mejide a través de su programa ‘Todo es Mentira’ de este 15 de abril. Sin embargo, no todos lograron mantener ese apoyo para los profesionales sanitarios sin intentar politizarlo para utilizarlo como objetivo arrojadizo en contra de los adversarios.

Hacer política del vandalismo

Marta Nebot fue una de las personas que han intentado sacar crédito político del ataque a la ginecóloga de Barcelona. Como afirmó en el programa de Risto, ella atribuye que este tipo de ataques es fruto de la política y de la ideología de VOX, el partido liderado por Santiago Abascal.

Al comenzar su intervención, Nebot ha señalado a los 3,5 millones de personas que han votado a un partido «que cree que a los que traen problemas hay que dejarlos fuera», y ha insistido en que «esta misma mentalidad es la que estamos viendo ahora».

«Es lo mismo que cuando en un bloque, alguien pretende que quien puede tener el problema se tiene que ir, es exactamente el mismo mecanismo, y es el mecanismo que está alimentando este tipo de conductas rastreras«.

Carmen Lomana, que también se encontraba en la mesa, no daba crédito a semejante barbaridad, por lo que salió en defensa del partido y sus votantes. «No soy de VOX, ni creo que lo seré nunca, pero conozco mucha gente que vota a VOX y son gente maravillosa, buena, honrada, honesta y con buenos sentimientos. Entonces, que así sin saber, le eches la culpa, que a lo mejor este lo es, son hacer juicios de valor muy fuertes«, ha afirmado Carmen Lomana. En un intento de justificarse, Nebot ha reculado aunque ha dejado claro el mensaje de odio:

«No has entendido nada de lo que he dicho, estoy hablando de que la ideología de la que habla VOX, la ideología que maneja VOX, lleva a que este señor lo hace de una manera espantosa poniendo «rata asquerosa», pero los señores de ayer lo hacen escribiendo una carta muy bonita que dice «por favor, váyase usted porque nos puede contagiar».

“Yo digo y repito por si hay gente que no lo ha entendido, o no me he explicado lo suficientemente bien, lo que ellos tratan de aplicar en el muro, en la reja en Ceuta y Melilla, lo que tratan de aplicar en este país con los MENAS, lo que tratan de aplicar con toda la gente que presuntamente trae problemas y que sin embargo ahora, para salvar el campo, vamos a contratar a gente sin papeles. Si el sistema pasa por quitar de en medio a quien da problemas, esto es lo mismo. y esta mentalidad está basada exactamente en lo mismo”, agregó.