Violeta Mangriñán reivindica un ERTE para los políticos y denuncia las vergonzosas condiciones de los sanitarios

Violeta Mangriñán está indignada y así lo ha hecho saber a través de su perfil en Instagram, donde más de un millón de personas leen sus mensajes y ojean sus instantáneas a diario. El motivo no es otro que la «necesidad» que tiene de «someterse al test del COVID-19», puesto que desea reincorporarse al trabajo (es colaboradora en Mediaset) y no puede hacerlo «sin saber si estoy 100% bien o no». Tanto ella como Fabio, su pareja, «presentaron síntomas leves» hace un mes, pero todavía siguen «sin saber si lo hemos tenido o no y si realmente estamos curados o no».

En el firme texto añade que, aunque paga un seguro privado todos los meses (que según afirma, ahora mismo «no me da ningún tipo de servicio»), está dispuesta a costearse dicha prueba, pero se encuentra con el problema de que «llamo a todas las clínicas privadas de Madrid y nadie me da una solución». Tampoco se ha olvidado de subrayar con evidente ironía que «antes del 20 de mayo paga el trimestre de IVA e IRPF y procura no pagarlo, que la que te cae es buena. Ahora bien, no pidas una prueba para saber si estas sano o no para poder ir a trabajar».

El reclamo de la valenciana no ha quedado ahí; también ha manifestado que espera «que cuando hayamos pagado este trimestre, las condiciones de nuestros sanitarios sean más dignas, ya que son ellos quienes se dejan la piel por salvarnos a todos».