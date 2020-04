El brillante vídeo de Toni Acosta para parodiar la vergonzosa presentación de la ministra Yolanda Díaz sobre los ERTE

Toni Acosta realizó una brillante parodia de la ministra de Trabajo. La actriz logró en poco más de dos minutos mostrar lo absurdo que resultó que Yolanda Díaz explicase entre risas nerviosas qué es un ERTE, a pesar de los terribles datos de paro y la gran cantidad de fallecidos y contagiados por el COVID-19.

Acosta ha copiado la desastrosa intervención de la ministra dando los datos del paro y explicando que los trabajadores afectados por un ERTE. Ahora, Toni Acosta ha intentado explicar cómo es un ERCE –expediente de regulación de cumpleaños encerrados– en contraposición a los ERTE, y cómo las personas que cumplen años en pleno estado de alarma «cumplen años, pero no cuenta».

Vídeo 2. Vuelve a intentarlo… Estoy segura de q si dejasen preguntar a los periodistas en directo no tendrían estos problemas… pero las preguntas enlatadas/preparadas son así… pic.twitter.com/y767x0VZJ1 — Valentina Martinez (@valentinam) April 2, 2020

El bochornoso momento

Yolanda Díaz comparecía el pasado 2 de abril junto al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. La ministra, con una risa nerviosa que no se le borraba del rostro, intentó explicar a los españoles cuál es el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los mismos que se han disparado a través de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y que ya han dejado a más de 620.000 ciudadanos en un peligroso limbo laboral.

A pesar de estar informando de uno de los peores datos del Empleo en la historia de España, para la ministra de Podemos todo parecía una fiesta. Al parecer, que España supere los 100.000 contagiados, existan más de 10.000 muertos por el COVID-19 y que se hayan destruido un total de 833.979 no son un motivo suficiente para dejar de sonreír.

Aún menos cuando se está seguro que recibirá un ‘modesto’ sueldo de 74.858 euros.

“A ver si soy capaz de explicarlo [los ERTE]”, comenzaba la ministra ya sonriente. “Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo y vuelvo a decir que, por eso, la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es una especie de dique que impide que no se despida a la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro [José Luis] Escrivá”.

En una explicación más de ‘Barrio Sésamo’ que de un Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz intentó diferenciar a los españoles afectados por un ERTE que aquellos que están en el paro en un fallido intento que desviar la atención de las preocupantes cifras laborales de España en manos del PSOE y Podemos. “Yo sé que esto tiene mucha dificultad, yo creo que en este país a partir de ahora los niños y la niñas ya sabrán lo que es un ERTE”, remató.