La desgarradora revelación de Fonsi Nieto tras la muerte de su padre y a su abuela

View this post on Instagram

No sé por dónde empezar… como muchos sabéis estoy pasando por un momento muy difícil, sacando energía de cualquier cosa que me pueda ayudar… Hace 2 semanas teníamos preparada esta canción junto a mis amigos @brais.music y @davidrosmusic , hecha con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar a la gente que está sufriendo. Paradojas de la vida ahora el que está sufriendo soy yo, primero perder a mi abuela fue durísimo y al día siguiente de su entierro perder a mi padre, algo muy difícil de asimilar. Esta canción tenía que ver la luz hace 2 semanas, pero no me vi con fuerzas hasta ahora. Como siempre hice en mi vida hay que mirar hacia adelante, son los valores que me enseñaron en mi casa y que a base de palos aprendí en el deporte!!!. Por eso qué mejor manera que haciendo lo que más me gusta. Aquí tenéis WE ARE THE UNIVERSE… un canto a la esperanza y que si estamos unidos saldremos de esta… y no podía ser de otra manera que junto a @cruzrojaesp donde donaremos el 100% de lo recaudado a la campaña #nuestramejorvictoria junto a dos de las personas que más respeto y admiro por sus valores y su solidaridad, @rafaelnadal Y @paugasol . Espero que lo disfrutéis 🎥: @videoevento.es