«Puede que Harry y Meghan tengan que volver a lo básico»: el reproche de la Princesa Ana tras el ‘Megxit’

Aunque es uno de los integrantes más mesurados de la Familia Real británica, la tercera temporada de ‘The Crown’ (Netflix) hizo de la Princesa Ana un personaje de interés mundial. Su lejano vínculo sentimental con Andrew Parker Bowles (primer marido de la actual esposa del Príncipe Carlos, Camila de Cornualles) y la vigente controversia precipitada a raíz del ‘Megxit’ la han ubicado en el punto de mira del cuarto poder.

Según revela The Times, será la próxima primavera cuando la segunda hija de la Reina Isabel II de Inglaterra y Felipe de Edimburgo pase a desempeñar la Capitanía General de la Marina Real británica en grado honorífico tras el despido definitivo de Harry de sus compañeros de la marina. Una elección que ha encarnado la misma monarca y cuyo significado es colosal: Ana se convertirá en la primera mujer en llegar a la categoría de Capitán General de dicha organización.

Pese a la discreción que ha disfrazado sus 70 años de vida, la Princesa ha dado un paso adelante concediendo una entrevista a Vanity Fair USA en la que ha hecho alusión directa a su sobrino y a Meghan Markle (en clave de «nuevas generaciones»).

«No deben olvidar lo básico. No creo que esta generación más joven entienda lo que se estaba haciendo en el pasado. No reinventen esto porque nosotros ya hemos estado ahí, lo hemos hecho. Y algunas de estas cosas no funcionan. Puede que tengan que volver a lo básico«, sentencia muy contundente en lo que algunos tildan de reproche.