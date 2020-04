La actriz, pendiente de los 'verdaderos problemas' de la sanidad española

Leticia Dolera indigna a los profesionales sanitarios al promocionar succionadores para las enfermeras

"Esta tía es gilipollas, primero, mi satisfayer ya me lo regaló maridito en su día para que me de placer cuando yo quiera y segundo, será que a la sanidad no nos hacen falta mil cosas antes que pollitas de plástico"