Willy Toledo confiesa que es un ‘comunista de caviar’ y presume de su riqueza: «Nunca he ido al cajero y no ha habido saldo»

Willy Toledo confesó lo que saltaba a la vista: es ‘comunista de caviar’. Bajo el modelo de Hugo Chávez, forma parte de esa generación de comunistas que afirman que ser rico es malo, pero llenan sus bolsillos hasta donde se pueda y un poco más. Así lo admitió en la entrevista realizada con ‘El País’, donde afirmó que “a los perfectos revolucionarios nos encanta vivir bien”.

Y tan bien. El actor explicó que “existe una idea muy errónea de que si tienes cosas materiales, ya no puedes ser comunista. Es todo lo contrario. Luchamos porque todo el mundo las tenga a su alcance. De hecho, somos materialistas”. Sin embargo, olvida decir que esa idea del desprendimiento material proviene del propio ‘manual comunista’, donde se promueve la lucha contra el consumo innecesario y capitalista, al mismo tiempo que se aboga por la distribución de la riqueza.

A pesar de que Toledo afirma que es “una persona bastante austera”, hace énfasis en toda su fortuna: “Yo he ganado muchísimo dinero. Los actores cuando trabajamos mucho, sobre todo en cine y televisión, ganamos cantidades ingentes y, a veces, inverosímiles y, muchas veces, vergonzosas de dinero. Llevaba tiempo sin trabajar, por el veto que se me ha impuesto, pero nunca he ido al cajero y no ha habido saldo”.

Irónicamente, ese gran poder adquisitivo de Willy Toledo no se ha transformado en unas donaciones en la lucha contra el COVID-19. Como buen ‘comunista de caviar’, espera que sean las expropiaciones o las presiones sobre grandes empresarios como Amancio Ortega las que resuelvan el problema. Eso sí, que al Estado ni se le ocurra poner las manos en sus cuentas bancarias.

En este sentido, el ‘artista’ afirma que “considero que un comunista tiene que poner el cuerpo para transformar esta sociedad de mierda en que vivimos”, pero nunca la billetera.

Amor a lo privado

Sus palabras no son las únicas señales de su pasión por el ‘comunismo de caviar’. El polémico actor, que se ha tenido que ir a juicio por sus ataques a las creencias religiosas católicas, fue visto y fotografiado en el interior del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, que pertenece al Grupo Quirón Salud. Una situación que resulta moralmente cuestionable, ya que su pasión socialista debería ser suficiente para que acudiese como la mayoría de la población española a la sanidad pública.

La imagen ha avivado las críticas contra el actor comunistas: “Este es Willy Toledo, el actor cuyo mérito más destacado es su me cago en Dios. Dice con orgullo ser comunista, apoya al chavismo, la dictadura cubana y defiende todo lo público. Pero ahí le tenéis en la Ruber, es tan hipócrita como todos los de izquierdas”, afirmaban en las redes sociales.

Estilo bolivariano

Como adelantó en exclusiva Periodista Digital, la Embajada de Venezuela en Madrid fue la encargada de organizar todo el itinerario de viaje de Willy Toledo a Caracas, desde donde participaría en actos del régimen venezolano (como ‘Todos Somos Venezuela’) y en entrevistas en los medios afines a la dictadura bolivariana.

Fuentes de la delegación diplomática chavista en Madrid han filtrado a Periodista Digital el intercambios de correos entre Livia Suárez González, Consejera de la Embajada, y Willy Toledo, donde acuerdan el día y horarios del viaje.

«Hola Willy, confírmame que estás conforme por esta vía. Gracias!! Un abrazo», le escribió Livia Suárez González con la captura de los itinerarios del vuelo Madrid-París-Caracas, como ha logrado comprobar Periodista Digital.

A lo que el defensor de la dictadura venezolana respondió: «Todo bien, Livia. Sin problemas. Allí estaré». De esta manera se cerraba el viaje que tenía por fecha de salida el 14 de septiembre de 2017 (del aeropuerto Adolfo Suarez Barajas de Madrid hasta el Charles De Gaulle de París y finalmente el Simón Bolívar de Caracas) y de regreso el 19 de octubre del mismo año.

Escraches

La defensa del actor a la dictadura chavista le ha venido pasando factura. En varios ocasiones ha tenido que soportar los escraches de quienes han sido víctimas de un régimen político que ha obligado a millones de ciudadanos a emigrar y a toda la población a vivir en miseria.

El último encontronazo del artista comunista ha sido con Alberto Casillas, el camarero que se enfrentó al mismo Pablo Iglesias y que ha luchado por desvelar quiénes son políticos y empresarios corruptos del régimen venezolanos radicados en España.

En un vídeo al que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo Casillas se acerca al actor para decirle que «debería darte vergüenza defender a Maduro» y para preguntar «cuánto te estarán pagando». Toledo responde «millones» y se encara y comienza a insultar: «Tonto del culo… que te calles subnormal». El tono de la discusión empieza a subir y el artista chavista no duda en amenazar directamente «Te reviento la cabeza…contigo no tengo ni para empezar».