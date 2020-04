Carmen Lomana se confiesa sobre la complicada relación a distancia con su pareja: "Hay cosas que empiezan con entusiasmo, pero..."

Si hace escasos dos meses Carmen Lomana desvelaba en una entrevista a Diez Minutos que había «conocido a una persona que me ha emocionado, que me ha hecho tocar el cielo con los dedos», alguien «estupendo y atractivo» a quien ella se refirió como «un regalito de la vida», ahora aquella sonrisa imborrable de su rostro no es la misma. No lo es porque, según ha apuntado en unas imprevistas declaraciones para Europa Press, el confinamiento por la crisis del coronavirus ha cambiado sus prioridades.

«Esto (su relación) ha pasado a segundo término. Hay cosas que a lo mejor empiezan con cierto entusiasmo, pero bueno, sí hablamos. No es algo prioritario en este momento porque ni él ni yo sabemos que va a ser de nosotros», ha señalado.

El coprotagonista de la romántica historia, que según Lomana «es un hombre muy culto, un hombre que ha vivido bastante y eso le da un background interesante», se halla viviendo fuera de España, pero el intercambio de mensajes entre ambos es incesante.

Sin embargo, hasta que esta complicada coyuntura pase, la socialité prefiere moderarse y dejar el vínculo en ‘stand by’. Mientras, aprovecha para abrir las puertas de su amplio hogar en Madrid (virtualmente, claro) para compartir sus experiencias diarias entre cuatro paredes con sus miles de seguidores.