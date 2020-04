‘Incoherencias’ Spiriman: de liarla en ‘Sálvame’ para imponer el aislamiento a llamar a saltarse la cuarentena

Spiriman ha vuelto a disparar las alarmas de la polémica.

El médico Jesús Candel, conocido por su amplio reconocimiento en las redes sociales, está generando mucho de qué hablar durante la crisis del coronavirus. Aunque, no siempre para bien. Si hace unas semanas señalaba a los farmacéuticos por presuntamente “hacer caja con la venta de las mascarillas”, ahora llama a abandonar el confinamiento en pleno estado de alarma.

A través de su cuenta de Twitter, Spiriman consideró que es el momento de salir de nuevo a la calle. Una afirmación que, hasta la fecha, no acompaña el Ministerio de Sanidad o la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, esto no ha frenado al médico andaluz.

“Tenéis que salir, tenéis que hacer vida normal”, afirmó en un vídeo que difundió el 20 de abril. El profesional sanitario considera que la población tiene el derecho de volver a la cotidianidad, ya que “estamos en un estado de alarma ilegal”.

“Estamos ante un régimen de persona y de partido que lo único que les interesa es conservar su sillón”, agregó. Unas palabras que han coincidido con la polémica rueda de prensa donde se desveló que el Gobierno de Pedro Sánchez utilizar a las fuerzas de seguridad para censurar las críticas en las redes sociales.

En su Twitter, Spiriman recalcó que “en España han muerto miles de personas por culpa de los políticos y se han salvado cientos de miles de vidas por la solidaridad de un pueblo. La cuarentena terminó. Si tienes MIEDO #QuedateEnCasaHastaLaPaguica y si no #AsumoMiResponsabilidadDeSerLIBRE Salid y luchad”.

Sin embargo, sus palabras generaron una gran preocupación en la población en general, pero también entre sus compañeros de profesión.

Ignacio Rosell, médico de Preventiva y profesor de la Universidad de Valladolid, lanzó tanto ‘flores’ como ‘espinas’ contra Jesús Candel.

“Hay un médico granadino muy ‘influencer’ que puede haber salvado CIENTOS de vidas con su trabajo en urgencias a lo largo de años. Lo digo en serio. Y ese mismo médico puede poner en peligro CIENTOS de vidas en muy poco tiempo con sus tuits. También lo digo en serio”, explicó en su cuenta de Twitter.

Jesús Candel causó una gran polémica el 16 de marzo de 2020 al aparecer en ‘Sálvame’, insultando al Gobierno y exigiendo que los colaboradores del programa se quedaran en sus casas ante la pandemia del COVID-19. El médico, que se quejó de haber sido censurado pro Mediaset, ahora cambió radicalmente su discurso.

“Hay gente gravísima de coronavirus sin patologías previas. Que os evitéis lo máximo posible es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente”.

“Estamos diciendo los médicos toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, no como vosotros, que se cierre todo, que nos dejéis que estemos todos los médicos que se quite ese pico y que se salve mucha gente”.