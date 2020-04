El Príncipe Harry lía la mundial con un polémico comentario sobre el coronavirus

Aunque concentre todos sus esfuerzos en escabullirse del foco mediático, al Príncipe Harry le persigue la polémica vaya donde vaya. Después de renunciar a la vida ‘royal’ y mudarse a Estados Unidos junto a su esposa Meghan Markle y el pequeño Archie en busca de una nueva realidad, el hijo de Carlos y Diana de Gales se ha convertido en el centro de decenas de críticas y vituperios por parte de algunos medios británicos tras pronunciar un precipitado comentario sobre la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Bajo el humilde punto de vista de Harry, la labor desempeñada por algunos informadores es desfavorable a la veracidad sobre la pandemia, puesto que, según asevera, «las cosas están mejor de lo que nos hacen creer en ciertos rincones de los medios”.

Las reacciones a la controvertida declaración tardaron poco en llegar y precipitaron el alarmismo en la comunidad científica, cuyos expertos han manifestado su recelo.

“¿Cuáles son sus calificaciones para hacer estos comentarios, aparte de abandonar su país en su momento de necesidad? En cuanto a los medios de comunicación, realmente no entiendo cuál es el problema de Harry. Los periodistas han estado informando sobre los hechos y han hecho un gran trabajo para que el Gobierno rinda cuentas”, replicó el afamado investigador y ex asesor del Gobierno en materia de salud Karol Sikora en el diario anglosajón The Sun.