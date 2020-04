EXCLUSIVA / Alfonso Merlos ya no sale con Marta López y la chica del vídeo es su actual pareja: ¿Una reportera de Mediaset?

En los pasillos de Mediaset hay un nombre a estas horas que que hace temblar las paredes: Alexia Rivas. Se trata de una reportera de ‘Socialité’ (Telecinco), el programa de María Patiño que, según fuentes consultadas por Periodista Digital confirman, es la nueva pareja sentimental del periodista Alfonso Merlos.

El vínculo sentimental entre Marta López y Alfonso Merlos parecía saltar por los aires el jueves 23 de abril de 2020 cuando, durante una emisión de ‘Estado de Alarma’, el exitoso canal de debate político en YouTube, el periodista participaba como tertuliano y se convertía en el centro de atención indirecto a raíz un desliz en su casa. Inesperadamente, por detrás de él, sentado frente al ordenador, aparecía una mujer en lo que aparentaba ser ropa interior, que no era la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Si bien la indentidad de la joven protagonista de la fatídica ‘pillada’ era hasta ahora un misterio, fuentes cercanas al conglomerado encabezado por Paolo Vasile aseguran que se trataría de la ya mencionada Rivas.

«¿Cómo sabéis que soy yo?», ha dicho en una conversación con Periodista Digital, en la que ha señalado que «yo soy periodista, no me dedico a hablar de mi vida, soy una profesional de mi medio (…). No voy a dar explicaciones de cómo vivo», pero sin desmentir en ningún momento la información.

Cuestión de conexión, no de tiempo. — Alexia Rivas (@alexiarivasserr) April 10, 2020

La frase de «no me dedico a hablar de mi vida» colisiona directamente con las declaraciones que Rivas dio hace meses en ‘Socialité’ cuando fue relacionada sentimentalmente con Julián Contreras. Entonces sí negó, mirando a cámara, el presunto romance.

«No hubo cena romántica, solo fuimos a tomar algo (…) Julián siempre se ha portado muy bien conmigo y si quedamos fue para hablar del reportaje que íbamos a hacer», sentenció en aquella ocasión.

Por su parte, Merlos, que no quiere «dar explicaciones sobre esta cuestión», asegura a Periodista Digital que su relación con Marta López terminó hace semanas y que la chica del vídeo de ‘Estado de Alarma’ es su actual pareja negándose en rotundo a dar su identidad pese a ser preguntado por ella.

Marta López, que ha hablado en exclusiva con la revista SEMANA, ha asegurado saber perfectamente quién es la acompañante de su, hasta hace poco, pareja, por lo que todo se ajustaría perfectamente al perfil Alexia (cuyos rasgos físicos también se descubren en el vídeo), que además ha decidido cambiar la privacidad de su Instagram (donde sigue a Merlos, y él a ella) con el fin de que, a partir de hoy, solo puedan ver sus posts las personas que ella misma decida. Sobre este asunto, impugna tener que dar «explicaciones sobre la gestión de mi vida».

Con las versiones de los tres implicados sobre la mesa, así como con la falta de negaciones por parte de los protagonistas de que ‘lo que pasó, pasó’, desde aquí empujamos a cada uno a que saque sus propias conclusiones.

¿Quién es Alexia Rivas?

Aunque su rostro nos es familiar por sus conexiones con María Patiño en ‘Socialité’ (Telecinco), lo cierto es que esta joven nacida el 20 de enero de 1993 fue previamente reportera en Marca y redactora en TRECE TV y laSexta. Tras graduarse en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (estudió en el campus de Vicálvaro), decidió cursar un breve ciclo ofrecido por el Centro Universitario Villanueva para formarse en calidad de presentadora de televisión. Se define a sí misma como «resolutiva, creativa y dotada para la comunicación», y subraya su «facilidad para improvisar», así como su pasión por la escritura. Quizá esta cuarentena sea el momento perfecto para hacer lo propio con su nuevo amor y la historia que les une.