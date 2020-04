Un terrible episodio del pasado de Amaia Montero, al descubierto por una cantante que la acusa de ir borracha

La cuarentena ha traído consigo una colosal avalancha de directos de Instagram que pretenden mitigar el aburrimiento masivo. Por norma general, los seguidores agradecen las intervenciones en vivo de sus ídolos, ya que les permite sentirles más cerca. Esa idea es la que se le planteó a la cantante y actriz Lali Espósito cuando decidía hacer lo propio con su ex, el también intérprete Peter Lanzani, con motivo del reestreno de ‘Casi ángeles’ en la televisión argentina.

De entre las anécdotas que recordaron, ha resultado especialmente llamativa una supuesta historieta que involucra a China Suárez y a Amaia Montero, cuando todavía era líder de La Oreja de Van Gogh, y que terminó en una ardua intervención por parte del personal de seguridad.

“Parece que Amaia Montero estaba con unos tragos… bueno, no pasa nada; pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces, se cruzó con Amaia, que estaba en la suya, chocaron los hombros, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!”, reveló ante decenas de miles de seguidores la que fuera niña prodigio.