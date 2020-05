Anabel Alonso recurre a un bulo tremebundo para echarle un capote al inepto Gobierno Sánchez

Anabel Alonso es de esas personas a las que les encanta rebozarse en el lodo. Ve un charco y allá que se tira de cabeza en él.

Ahora simplemente permuten ese barro líquido por la red social del estornino y tendrán el cuadro perfecto para que la actriz se exprese a la perfección.

La artista, que fue una de las grandes negacionistas del coronavirus, incluso denunciando con cifras que ella entendía irrebatibles que los medios de comunicación le estaban dando más bombo y platillo a la pandemia que a las mujeres víctimas de la violencia de género, ahora pretende poner rictus melodramático.

Alonso ahora busca acusar a los políticos de priorizar la recuperación económica por encima de la preservación de vidas humanas y para ello no duda en tirar de un vídeo lacrimógeno, pero descontextualizado.

Sí, la también presentadora ha caído en las garras de los ‘fake’ y ha aprovechado para lanzar su argumento basándose en una pieza que no hablaba sobre el coronavirus.

De hecho, quien lanzó el bulo de manera primigenia tuvo que reconocer el error y hasta la empresa propietaria de los derechos le reclamó su retirada y que se remitiera únicamente a la versión original del vídeo:

Hi, this video is using the copyrighted material of the TAC without permission. We ask that you please remove this and only use the original version of this content if you wish to share it. https://t.co/bgpgFsui00

Thank you, The TAC Team.

— TAC (@TACVictoria) April 8, 2020