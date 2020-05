Así es Loreto Sesma, la periodista que robó el corazón a Willy Bárcenas hace dos años

View this post on Instagram

Pero vaciaría todos mis trofeos por un segundo contigo, me revolcaría por el barro, me haría trapecista para trucar distancias entre baile y caída, me vestiría de payaso y fingiría ser una dama, me resguardaría de la llama que se me prende como animal que todavía siente el instinto a flor de garra, te diría que sí todos los días de mi vida y me negaría a pagar por tu libertad aunque los miedos ya no se sirvan al ras de una jaula. Vencería al invencible, aprendería a volar y sé que no hay mejor castillo que el que se construye con los naipes con los que uno aprende que en el amor es mejor no jugar si no vas a jugártelo todo. Te diría, como te estoy diciendo detrás de un falso condicional, que la única condición para tenernos es saber que nunca nos tendremos del todo. Y que por eso te lucho y peleo todos los días, pero no por eso te quiero. Te quiero porque sé que soy capaz de todo desde que estoy a tu lado.